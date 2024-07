No topo do ranking mundial, Marcus D’Almeida quer a primeira medalha

Esperança concreta de medalha brasileira em Paris, Marcus D’Almeida estreia entre os homens no tiro com arco, com início às 9h15min, no horário de Brasília. Ainda que o esporte não seja um dos mais populares do Brasil, isso não é um empecilho para o carioca de 26 anos colocar o país no topo do mundo. Desde muito jovem, o atleta nascido no Rio de Janeiro esbanjava talento e potencial.

E não demorou muito para o sucesso no arco recurvo aparecer. Em poucos anos, o Disparada, como também é conhecido, atraiu os holofotes do mundo todo ao conquistar resultados inéditos e históricos para a modalidade brasileira. Na final da Copa do Mundo, ficou na segunda colocação, perdendo para um dos maiores atletas da história e se tornando o mais jovem medalhista do torneio. Depos, representou o Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Nanjing, na República Popular da China, onde também conquistou a medalha de prata.

Aos 18 anos, D’Almeida fez sua estreia olímpica. Em casa, com a maior pressão da carreira, segundo ele, ele acabou eliminado na primeira rodada da disputa individual e por equipes da Rio 2016. A frustração pelo resultado foi grande e ele quase desistiu do esporte.

Em Tóquio 2020, já mais experiente, alcançou as oitavas de final, conquistando o melhor resultado de um arqueiro brasileiro na história do tiro com arco em Jogos Olímpicos. Na sequência, se desenvolveu e hoje ocupa o topo do ranking mundial. Depois de tudo isso, é fato dizer que ele chega pronto para alcançar a maior conquista da carreira: a inédita medalha olímpica.