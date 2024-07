Corinthians x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Gaúchos e paulistas se enfrentam no fechamento do primeiro turno do Brasileirão. Nesta quinta-feira (25), o Grêmio visita o Corinthians, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes vivem situação delicada no torneio e brigam para fugir da parte de baixo da tabela. O confronto conta com um histórico positivo para o alvinegro, que não perde para o Tricolor desde 2018. A partida terá transmissão do Premiere e do SporTV. O Grêmio de Renato Portaluppi luta para sair do Z-4. Há 10 rodadas entre os quatro piores da competição, a equipe deu uma respirada com o triunfo na última rodada contra o Vitória. Piores visitantes da competição, com apenas um ponto conquistado, em sete partidas disputadas, os gremistas dependem dos três pontos para subir na tabela e afastar o fantasma da Série B. Para o confronto, Portaluppi terá o retorno de Franco Cristaldo, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda.O Corinthians de Ramón Diaz vem em um momento de recuperação na competição. Após duas vitórias seguidas, a equipe conseguiu sair da zona do rebaixamento com os três pontos conquistados contra o Bahia, na última rodada. O grande destaque para o jogo contra o Tricolor é o recém chegado André Ramalho. O zagueiro de 32 anos não sentiu o peso da estreia e comandou a defesa do Timão. Os paulistas ainda não terão o volante Charles, ex-Inter, contratado nesta quinta-feira.