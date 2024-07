Grêmio visita o Corinthians com a missão de quebrar um tabu de seis anos

O Grêmio entra em campo nesta quinta-feira (25) com um objetivo claro: vencer a qualquer custo. Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor enfrenta o Corinthians, às 20h, na Neo Química Arena, em confronto direto na parte de baixo da tabela. Se o desempenho nas últimas rodadas não foi convincente, a conquista dos três pontos na última rodada contra o Vitória deu um fôlego para a sequência complicada. Contra o Timão, os gremistas terão que fazer o que não conseguem há seis anos, que é derrotar o rival.

Na zona do rebaixamento desde a 9ª rodada, a equipe de Renato Portaluppi é a última colocada jogando na estrada entre os 20 clubes da Série A, com apenas um ponto conquistado. Para piorar, o retrospecto contra os adversários dessa rodada não é animador. O clube, dentro ou fora de casa. O último triunfo gaúcho contra os paulistas foi no Brasileirão de 2018, quando venceu nos dois turnos. De lá para cá, são seis empates e duas derrotas.Trabalhando para reverter o cenário, Portaluppi conta com novidades na delegação, a maior delas sendo. O argentino está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda e treinou entre os titulares na última atividade realizada no CT Luiz Carvalho. Caso ainda não tenha condições de atuar, Nathan é a alternativa imediata, com o meia Monsalve correndo por fora pela vaga. Suspenso pelo 3º cartão amarelo, Carballo é desfalque confirmado.No ataque,. O uruguaio teve uma boa exibição nos 20 minutos que esteve em campo contra o Vitória, porém, não deve sair jogando. Recém apresentado, na terça-feira, Aravena também pode entrar ao decorrer da partida. Quem pode estar de saída é o atacante Galdino, que tem uma proposta do futebol japonês e deve deixar o Grêmio nos próximos dias.A grande dúvida na formação da equipe é no setor defensivo. Jemerson ainda pode ficar de fora por conta da sua condição física e Kannemann não joga, com dores no tornozelo. A tendência é de quedeve ter: Marchesín; João Pedro, Geromel (Jemerson), Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Villasanti e Edenilson; Soteldo, Pavon e Cristaldo (Nathan).