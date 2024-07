Sul-Americana - Fechando os playoffs do torneio, nesta quinta, tem Cuiaba x Palestino-CHI, às 19h; Always Ready-BOL x LDU de Quito-EQU e Athletico-PR x Cerro Porteño-PAR, às 21h30min. Série B - Pela 17ª rodada, jogam nesta quinta, às 21h30min, Ceará x Botafogo-SP e Goiás x CRB. Corinthians - O clube anunciou, ontem, a contratação do meio-campista Charles, ex-Inter, que estava no Midtjylland, da Dinamarca. O contrato do jogador de 28 anos é válido até o fim de 2028, e seu nome já consta no Boletim Informativo Diário da CBF. Manchester United - Os Red Devils decidiram reformular seu elenco após a última temporada e o brasileiro Antony pode ir embora. Além do atacante, Sancho, Eriksen, McTominay, Maguire, Lindelöf e Wan-Bissaka também estariam disponíveis para transferência. A informação foi revelada pela ESPN britânica. Chelsea - Reece James, lateral-direito do clube inglês, falou pela primeira vez sobre o caso dos cânticos racistas do jogador Enzo Fernández após a conquista da Copa América. O capitão dos Blues disse que o jogador 'explicou a situação'. O inglês também afirmou que a atitude do argentino pode afetar o espírito da equipe: ''O que ele disse pode não agradar às pessoas e isso pode ser um problema. Esperemos que tudo se resolva da melhor forma", declarou James durante uma entrevista coletiva. Sylvinho - A seleção da Albânia anunciou a renovação do contrato com o técnico brasileiro, ex-Corinthians, até o final de 2025. Coritiba - O Coxa confirmou nesta quarta-feira a saída do diretor técnico Paulo Autuori. A decisão foi tomada um dia após a demissão do treinador Fábio Matias. O dirigente foi duramente criticado pela torcida após a goleada de 4 a 0 para o Santos, na segunda, em jogo válido pela Série B. Fórmula 1 - Andrea Kimi Antonelli está virtualmente confirmado na Mercedes para o lugar de Lewis Hamilton em 2025, crava Joe Saward, renomado jornalista de Fórmula 1 com mais de 35 anos de carreira. Por outro lado, George Russell tem situação incerta na Mercedes para 2026, pois seu contrato, que irá até o fim de ano que vem, ainda não foi renovado, segundo o repórter. Antonelli vem apresentando boas performances nas últimas corridas da Fórmula 2, vencendo o GP da Hungria e a corrida sprint de Silverstone.