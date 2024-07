Sul-Americana - Pelo jogo de volta dos playoffs, tem Universidad Católica-EQU (0) x (2) Libertad-PAR, às 19h; Bragantino (1) x (1) Barcelona-EQU e Boca Juniors-ARG (0) x (0) Independiente del Valle-EQU, às 21h30min. Série B - Dando sequência a 16ª rodada, jogam nesta quarta: Brusque x Paysandu, às 21h, e Amazonas x Guarani, às 21h30min. Série C - Em jogo atrasado da 6ª rodada, o Ypiranga visita a Aparecidense-GO, às 19h. Atlético de Madrid - Após a saída de Morata, o clube virou seus olhos para o artilheiro da última edição do Campeonato Espanhol, o ucraniano Artem Dovbyk, do Girona. De acordo com o jornal espanhol Marca, a transferência "está a um passo de se tornar realidade". O acordo pelo jogador de 27 anos seria de 40 milhões de euros (cerca de R$ 242 milhões na cotação atual), valor da cláusula de rescisão em seu contrato. Justiça - A ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, manteve a prisão preventiva do homem acusado da morte de um torcedor do Fluminense em 2023. Na decisão, ela afirma que os pedidos da defesa devem ser avaliados no julgamento definitivo do caso. Assim, ela negou o habeas corpus ao policial penal. Paris 2024 - O COB anunciou na noite de segunda-feira que o canoísta Isaquias Queiroz e a jogadora de rugby Raquel Kochhann serão os porta-bandeiras do País na Cerimônia de Abertura dos Jogos na França, a partir das 15h (de Brasília) de sexta-feira, em percurso de 6 km pelo rio Sena. Brasil - Candidato à medalha olímpica, o brasileiro Darlan Romani desistiu de competir após detectar uma hérnia de disco. O atleta de 33 anos, do arremesso do peso, identificou o problema físico a poucos dias de viajar para a França. De acordo com a equipe do atleta, uma avaliação médica detectou a hérnia comprimindo "diversos reflexos musculares no corpo de Darlan". Ele não está conseguindo caminhar em razão das dores e será submetido a uma cirurgia nas costas nos próximos dias.