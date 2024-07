Inter terá ataque ideal para tentar a virada sobre o Rosario Central

A mobilização para reverter um resultado negativo corre na contramão de uma sequência de resultados e performances abaixo do esperado. Mas é com esse clima de virada que o Inter quer se reencontrar na temporada, no jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana, nesta terça-feira (23), às 21h30min, contra o Rosario Central. Depois de perder por 1 a 0 na Argentina, o Colorado conta com caras novas no Beira-Rio para avançar no torneio continental.

Em relação ao jogo de ida, a dupla de frente está de volta. Borré e Valencia comandam o ataque do técnico Roger Machado, que ainda com Alan Patrick para formar o trio ideal. O camisa 10 atuou junto dos dois atacante apenas uma vez ao longo da temporada, na derrota para o Belgrano, também da Argentina, na fase de grupos. O lateral-direito Bustos é outro que retorna, após ficar de fora do confronto com o Botafogo, no sábado, por conta de dores na coxa.

Sem tempo hábil para fazer grandes mudanças, o comandante alvirrubro encerrou a preparação nesta segunda à tarde, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O treino foi realizado com os portões fechados para definir os últimos ajustes no time titular. Com Vitão e Fernando ainda no departamento médico, restam três opções para duas vagas no miolo da zaga. A composição do setor deve ter Mercado e Robert Renan, assim como foi no Rio de Janeiro. Igor Gomes deve sobrar.

Além dos dois defensores, Thiago Maia e Aránguiz seguem no DM. Sem condições de jogo, o volante chileno pode estar de saída para jogar em seu país natal e encaminhar a aposentadoria. A Universidad de Chile, clube que o revelou para o futebol, desejar contar com o seu retorno e, por conta do alto salário e o mau desempenho em 2024, a direção colorada não deve fazer forças para mantê-lo em Porto Alegre.

Entre retornos e ausências, o onze inicial deve ser composto por Rochet; Bustos, Mercado, Robert Renan e Renê; Rômulo, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Borré e Valencia.

Com um gol atrás no marcador, os gaúchos vão encontrar um adversário retrancado, afim de segurar o resultado no tempo normal. Caso vença pela diferença mínima, a decisão vai direto para os pênaltis. Na Sul-Americana, apenas a final conta com a prorrogação após um empate no tempo normal. Batendo os argentinos por dois gols ou mais, o Inter vai às oitavas de final para encarar o Fortaleza na briga pela única taça ao seu alcance em 2024.