Inter e Rosario Central, pela Sul-Americana, terá transmissão ao vivo na TV aberta

Pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana, o Inter vai a campo nesta terça-feira (23) para enfrentar o Rosario Central, às 21h30min, no Beira-Rio. Além das promoções do clube para os associados marcarem presença no estádio, o torcedor colorado que for assistir o jogo de casa conta com a transmissão ao vivo na TV aberta, através do SBT. Na TV fechada e no streaming, ESPN e Disney+, respectivamente, comandam as exibições.

Precisando voltar ao caminho das vitórias e correndo atrás do marcador por conta da derrota na partida de ida, por 1 a 0, em solo argentino, o time do técnico Roger Machado terá em campo seu ataque ideal, já que Valencia foi liberado pelo departamento médico após sofrer uma lesão muscular no quadril. Alan Patrick, Borré e o equatoriano farão apenas sua segunda partida juntos. Na primeira, perderam para o Belgrano na fase de grupos do torneio continental.

A preparação se encerrou nesta segunda, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. A atividade teve portões fechados para a imprensa e Roger fez os últimos ajustes para definir o time titular. Além do centroavante que veste a 13, Bustos e Wanderson também estão liberados pelo DM e ficam à disposição. Mesmo assim, quatro nomes importantes seguem fora de ação: Vitão, Fernando, Thiago Maia e Aránguiz.