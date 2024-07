Inter informa que sócios terão entrada gratuita no Beira-Rio para decisão com o Rosário Central

Precisando reverter a desvantagem após sair derrotado pelo Rosario Central, por 1 a 0, no jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana, o Inter sabe da importância do Beira-Rio lotado para decidir a vaga a partir das 21h30min da próxima terça-feira (23). É com esse intuito que o clube promove uma promoção importante para mobilizar o torcedor em meio ao momento de crise: todos os associados terão acesso gratuito às áreas livres do estádio. Para adquirir o bilhete, basta acessar o site do Mundo Colorado.

LEIA MAIS: Inter aposta em Roger Machado para reverter crise em meio à decisão

Na argentina, o Colorado viu uma falha de Rômulo definir a partida. Agora, a aposta está na volta de Valencia e Borré, além da presença do técnico Roger Machado na casamata. O novo comandante fará sua estreia neste sábado, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro. Portanto, o primeiro contato com a nova casa será justamente na decisão da vaga no torneio continental.