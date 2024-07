Inter perda para o Botafogo na estreia de Roger Machado

O Inter perdeu para o Botafogo na estreia do seu novo técnico, Roger Machado. O Colorado foi derrotado pelo Botafogo por um placar de 1 a 0 neste sábado (20), no Estádio Nilton Santos, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol da partida foi marcado por Luiz Henrique, aos 37 minutos do primeiro tempo, que deu a vantagem no jogo e a vitória para o time alvinegro.

Com o resultado, o Botafogo garantiu a liderança por mais uma rodada, chegando assim aos 39 pontos na competição, enquanto o Internacional, por sua vez, se manteve com 19 pontos ganhos, na 13ª posição. O Colorado, entretanto, tem três jogos a menos em relação aos adversários.

Na próxima rodada, o Botafogo pega a ponte aérea para enfrentar o São Paulo, na próxima quarta-feira (24), às 19h30 (horário de Brasília), no Morumbis, enquanto o Internacional terá seu jogo na competição adiado, porque na próxima terça-feira (23), às 21h30, enfrenta o Rosario Central (ARG), pela fase de playoffs da Copa Sul-Americana, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Nos primeiros minutos, o time comandado por Artur Jorge já tinha a posse de bola e colocou a equipe de Roger Machado entre as cordas. Mesmo assim, aos poucos, a equipe colorada tentava conseguir espaços para contra-ataques, ainda que sem eficiência em um primeiro momento.

O Colorado tentava através de chutes de longa distância e na bola longa, enquanto o Fogão procurava não deixar o time adversário respirar na primeira etapa, o que acabou por surtir efeito com uma boa criação de chances, e com o gol marcado por Luiz Henrique, que colocou o time na frente do marcador.

Mesmo assim, os gaúchos não conseguiam ameaçar com efetividade o gol adversário na etapa inicial.

Na segunda etapa, a partida começou a ficar mais pegada, com mais faltas, e aos poucos, o Inter tentava chegar ao gol adversário. Os planos alvinegros de contra-ataques mudaram após Júnior Santos sentir lesão no tornozelo. A saída fez o Glorioso se arriscar menos em jogadas de velocidade, e aos poucos, o Colorado passou a ter mais posse de bola.

Baixo ritmo no segundo tempo

Com a queda de ritmo, o desempenho das duas equipes na etapa complementar acabou por cair, a ponto de acontecerem poucas oportunidades registradas, enquanto o time carioca controlava o jogo, não produzia grandes oportunidades, e mesmo sem ameaçar o goleiro adversário, garantiu sua vitória.

Igor Jesus tenta primeiro: No primeiro minuto de jogo, o Botafogo chegou com perigo, quando Tchê Tchê lançou Júnior Santos pela esquerda, e o atacante cruzou pro meio da área, e Igor Jesus cabeceou, mas a bola foi pra fora, saindo à esquerda do gol.

Tchê Tchê arrisca: Aos 8 minutos, o volante alvinegro tentou após um erro na saída de bola colorada, em que Rochet e Rômulo erraram na troca de passes na defesa, e a bola sobrou pra Júnior Santos, que tocou pra Tchê Tchê. Ele chutou, e o goleiro pegou no meio do gol.

Savarino promove bombardeio ao gol: Nem um minuto depois, aos 9, o Botafogo tentou de novo com Savarino, que recebeu a bola e tentou um chute de fora da área, que obrigou Rochet a espalmar para o lado.

Bruno Henrique tenta: Aos 14, foi a vez do Inter promover sua primeira chance, quando Alario ganhou um lançamento vindo da defesa do time gaúcho, e serviu Bruno Henrique, que chutou de fora da área, mas a bola foi por cima do gol de John.

Mercado salva com heroísmo: Aos 19, Júnior Santos recebeu em velocidade, ganhou de Mercado na corrida, driblou Rochet, e chutou, mas o próprio Mercado se jogou em direção a bola e conseguiu tirar de peito e impedir o gol.

Rochet salva de novo: Aos 25, após escanteio que foi cobrado na área colorada, com um bate rebate, a bola sobrou para Cuiabano, que chutou colocado no canto esquerdo, mas Rochet voou e espalmou a bola pra escanteio.

Luiz Henrique põe o Fogão na frente (1x0): Aos 37, Igor Jesus começou a jogada no lado esquerdo, e deu um passe de calcanhar para Cuiabano, que recebeu e cruzou à meia-altura pro meio da área colorada, e a bola encontrou Luiz Henrique, que chegou vindo de trás e chutou forte de primeira, sem chances para o goleiro Rochet, que nada pôde fazer.

Luiz Henrique endiabrado: Aos 40, em jogada individual que começou no meio-campo, Luiz Henrique arrancou com a bola, carregou por alguns metros próximo a entrada da área, e chutou colocado, mas a bola foi à direita do gol de Rochet.

Renê tenta voleio: Aos 44, após um escanteio que foi rebatido pela defesa alvinegra, a bola sobrou para o lateral-esquerdo Renê, que arriscou um chute de voleio da entrada da área, mas a bola foi à esquerda do gol.

Hyoran tem sua chance: Somente aos 36 da segunda etapa, o Inter chegou com perigo ao gol alvinegro, quando Renê lançou Hyoran, que ficou na cara do gol de John e tentou por cobertura, mas a bola foi por cima do gol, distante de acertar a meta.

Gustavo Prado arrisca: Aos 49 do segundo tempo, em bola mal rebatida pela defesa alvinegra, Gustavo Prado chutou de fora da área e obrigou John a se esticar para fazer uma grande defesa, o que acabou sendo o último lance do jogo.