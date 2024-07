Sul-Americana - Fechando as partidas de ida dos playoffs, jogam nesta quinta-feira: Palestino-CHI x Cuiabá, às 19h30min; Cerro Porteño-PAR x Athletico-PR e LDU Quito-EQU x Always Ready-BOL, às 21h30min. Série B - Dando a largada na 16ª rodada, tem Vila Nova-GO x Santos, às 20h, e Novorizontino x Chapecoense, às 21h. Divisão de Acesso - Decidindo as últimas duas vagas na semifinal, tem Passo Fundo (0) x (1) Lajeadense, às 19h, e Inter-SM (0) x (0) Veranópolis. Justiça - O Corinthians acionou o Vasco para cobrar R$ 9 milhões devidos na negociação pelo lateral-esquerdo Lucas Piton. O clube entrou com uma ação de cobrança na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, já que o Cruzmaltino não teria procurado um acordo anteriormente. Chapecoense - O clube anunciou a contratação do zagueiro Rodrigo Moledo, 36 anos, até o fim da Série B. O jogador está liberado para atuar após ser suspenso por testar positivo no exame antidoping para substância ostarina durante uma partida do Inter, seu ex-clube, na Libertadores da América. O defensor não entra em campo desde o dia 25 de junho do ano passado, na vitória do colorada sobre o América-MG por 2 a 1, pelo Brasileirão. Racismo - O Atlético-MG excluiu o sócio flagrado fazendo gestos racistas em direção à torcida do Flamengo. O episódio ocorreu no dia 3 de julho, na Arena MRV. Em paralelo, a Justiça espanhola condenou uma pessoa a oito meses de prisão por ataques racistas a Vini Jr e Antonio Rudiger, jogadores do Real Madrid, em um fórum digital do jornal Marca. São Paulo - O clube paulista anunciou a transferência do zagueiro Diego Costa para o Krasnodar, da Rússia. Os valores giram em torno de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões na cotação atual). O Tricolor detém 80% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos. Já o lateral-esquerdo Welington assinou um pré-contrato com o Southampton, da Inglaterra. Ele fica no Brasil até o final do ano.