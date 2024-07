Inter x Juventude: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando focar nas copas depois de uma sequência de tropeços no Brasileirão, o Inter volta a campo nesta quarta-feira (10), às 19h, para receber o Juventude, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, no Beira-Rio. Focado na revanche da semifinal estadual, o Colorado encerrou a preparação nesta terça, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. A transmissão fica por conta do Amazon Prime, no streaming.

Sem vencer há quatro jogos, o técnico Eduardo Coudet comemora o retorno de Valencia da Copa América para dar um gás no ataque, que vem sofrendo com desfalques. O equatoriano se reapresentou junto do grupo na segunda, após ficar de fora da derrota por 2 a 1 para o Vasco, no domingo. O camisa 13 deve reeditar a dupla com Alan Patrick, utilizada pelo comandante argentino em 2023.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Anthoni; Bustos, Vitão, Fernando e Robert Renan; Thiago Maia (Rômulo), Bruno Henrique, Wanderson e Wesley; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Juventude - Gabriel; João Lucas, Boza (Rodrigo Sam), Zé Marcos (Lucas Freitas), Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP). VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).

Serviço Inter x Juventude

Local: Beira-Rio;

Data e hora: quarta-feira (10), às 19h;

Transmissão: Amazon Prime;

Ingressos: Os bilhetes podem ser adquiridos através do Mundo Colorado. Para sócios, os valores variam de R$ 18,00 a R$ 192,00. Já para não sócios, eles vão de R$45,00 a R$ 240,00.