De olho no Juventude, Inter quer injeção de ânimo para avançar na Copa do Brasil

Em um início conturbado de semana, o Inter corre contra o tempo atrás de uma injeção de ânimo para largar com o pé direito uma sequência de partidas eliminatórias. Depois de quatro tropeços no Campeonato Brasileiro, o time de Eduardo Coudet precisa virar a chave para jogos de vida ou morte. O primeiro deles, nesta quarta-feira (10), às 19h, contra o Juventude, no Beira-Rio, é o de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, e marca uma revanche colorada após a eliminação para o Papo na semifinal do Gauchão.

Ainda que a volta a casa tenha seguido o pior dos roteiros na derrota para o Vasco, no domingo, o grupo sabe que o fator local é decisivo em mata-mata e deve entrar em campo com a pretensão de construir uma vantagem para o confronto decisivo, marcado para sábado, no estádio Alfredo Jaconi.

Pelo caráter de urgência, a equipe se reapresentou nesta segunda para treinos no CT Morada dos Quero-Queros. E dentro das quatro linhas, aquela injeção de ânimo pode ter nome e sobrenome. Trata-se de Enner Valencia, que está à disposição após a eliminação do Equador na Copa América.

Sofrendo com os desfalques na linha de frente, o comandante argentino comemora a presença de uma referência da posição, e deve utilizar o camisa 13 como titular. Contra os cariocas, ele foi poupado para se recuperar da viagem de volta dos Estados Unidos, sede do torneio de seleções. Quem ficará de fora, por consequência, são Alario e Lucca Drummond, que vinham revezando o posto.

Outro nome que pode retornar ao time é Thiago Maia. O volante, no entanto, ainda é dúvida, já que se recupera de um edema muscular na coxa. Vitão, poupado no final de semana, será titular.

Quem está fora do jogo é Charles Aránguiz. O chileno de 35 anos sofre com um edema ósseo no tornozelo e não será relacionado. Além dele, Renê também é baixa confirmada. Ainda no primeiro tempo do confronto com o Cruzmaltino, ele precisou sair de ambulância após cair desacordado no gramado, por conta de um choque de cabeça. A substituição foi feita através do protocolo de concussão da CBF, que obriga o jogador a não atuar na partida seguinte a do ocorrido.

Comemorando retornos e lamentando ausências, o Colorado encerra a preparação nesta terça-feira à tarde. Sem muito tempo para treinos, Coudet terá um dia intenso para definir a escalação, que terá cara nova debaixo da trave. Como o goleiro Fabrício já defendeu o Nova Iguaçu na competição — contra o próprio Inter —, o jovem Anthoni será o titular da posição nos dois jogos. Dono da camisa, o uruguaio Rochet segue a serviço de sua seleção na Copa América.