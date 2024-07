Apostando nas copas, Inter recebe o Juventude pelo jogo de ida da 3ª fase

É hora de deixar de lado o Campeonato Brasileiro para focar em um assunto muito mais urgente. Sem tempo hábil para contornar o mau momento que vive dentro das quatro linhas, o Inter volta a campo nesta quarta-feira (10), às 19h, para receber o Juventude, no Beira-Rio, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. O confronto, ainda que não sacramente a classificação, é importante para encaminhá-la, visto que a decisão da vaga será fora de casa, em Caxias do Sul.

Com o caráter de revanche, já que a eliminação para o Papo na semifinal do Gauchão ainda está entalada na garganta, o grupo chega para decidir sua vida no torneio de mata-mata com motivações de sobra, mas a bagagem recente pode pesar contra.

Sem vencer há quatro jogos, o time de Eduardo Coudet voltou para casa no domingo, mas saiu vaiado ao ser superado pelo Vasco. Agora, no segundo compromisso na sequência em casa, o comandante argentino promete mudanças na escalação para reverter o cenário de crise.

A primeira delas é Enner Valencia. O equatoriano está de volta após a disputa da Copa América, treinou normalmente nos últimos dois dias e será a principal referência na linha de frente. Ao seu lado, além de Alan Patrick, que jogou os 90 minutos das últimas seis partidas, Wesley também é atração. O atacante voltou a atuar depois de um problema na costela e tem condições para iniciar.

Mais atrás, Chacho tem apenas uma dúvida para montar o meio-campo, enquanto a defesa já está esboçada. O volante Thiago Maia se recupera de um edema na coxa esquerda e não está confirmado. Ainda assim, a tendência é que ele esteja, ao menos, no banco de reservas. Aránguiz, com edemas ósseos nos tornozelos, está fora.

Com isso, o provável onze inicial colorado tem Anthoni; Bustos, Vitão, Fernando e Robert Renan; Thiago Maia (Rômulo), Bruno Henrique, Wanderson (Bruno Gomes) e Wesley; Alan Patrick e Valencia.

A surpresa no gol tem a ver com o regulamento da competição. Fabrício, titular da posição enquanto Rochet defende o Uruguai na Copa América, já atuou pelo Nova Iguaçu contra o próprio Inter, e não pode jogoar por outro clube. Por esse motivo, Anthoni está de volta à meta alvirrubra.

Do outro lado, o Juventude de Roger Machado vem embalado e já não pode ser tratado como zebra depois do que fez no Estadual. Após golear o Grêmio no final de semana pelo Brasileirão, o alviverde gaúcho quer segurar o resultado para decidir a vaga na Serra, no sábado. A escalação dos visitantes deve contar com Gabriel; João Lucas, Boza (Rodrigo Sam), Zé Marcos (Lucas Freitas), Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick e Gilberto. Técnico: Roger Machado.