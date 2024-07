Notas esportivas

Copa América - Pela semifinal do torneio de seleções, Colômbia e Uruguai se enfrentam nesta quarta, às 21h. Eurocopa - Em um duelo aguerrido, a Espanha bateu a França de virada por 2 a 1, no primeiro jogo das semifinais. O outro finalista será definido nesta quarta, às 16h, no duelo entre Holanda e Inglaterra. Série D - Em jogos atrasados da 5ª rodada, às 20h, jogam Novo Hamburgo x Cianorte-PR, no Estádio do Vale, e Brasil-Pel x Avenida, no Bento Freitas. Corinthians - O Nottingham Forest anunciou, nensta terça-feira, a contratação do goleiro Carlos Miguel. O jogador assinou vínculo por quatro temporadas e a sua foto já estampa o site oficial do clube inglês. O Colorado, por ser o clube formador do atleta, receberá os 2% aos quais tem direito. O valor da transação é de 4 milhões de euros (R$ 23,6 milhões), o que pode render 80 mil euros (R$ 460 mil) aos cofres colorados. Santos - O Peixe informou que a Fifa enviou nesta terça um comunicado sobre o fim do processo de transfer ban no caso de Lucas Ochandorena, auxiliar-técnico do então treinador Fabián Bustos. A punição aplicada em razão de uma dívida havia sido imposta com a data de 2 de julho. A equipe paulista devia cerca de R$ 964 mil ao profissional, mas selou um acordo de quitação. A janela de transferências para os clubes brasileiros abre hoje. Atlético-MG - O Galo apresentou nesta terça o zagueiro Lyanco, novo reforço do clube. O jogador falou sobre a decisão de voltar ao futebol brasileiro depois de um longo período na Europa e revelou ter outras propostas, mas escolheu Minas Gerais. São Paulo - O presidente Julio Casares afirmou que James Rodríguez pode ser reintegrado ao elenco após a disputa da Copa América, na qual defende a Colômbia. "Ele é jogador do São Paulo, vai se reapresentar após a Copa América. É uma questão técnica. Passou o Dorival, o Carpini e o Zubeldía, e com nenhum desses técnicos ele se firmou. Mas ele se reapresenta, e se tiver o mesmo desempenho em treinos e partidas, pode ser reintegrado.", disse o mandatário. Tênis - Atual campeão, o espanhol Carlos Alcaraz deu sequência à defesa de seu título ao vencer, de virada, nesta twerça, o norte-americano Tommy Paul por 3 sets a 1 (5/7, 6/4, 6/2 e 6-2) pelas quartas de final de Wimbledon. Na semifinal, o número 3 do mundo enfrenta o russo Daniil Medvedev.