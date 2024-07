Copa América - Na busca por uma vaga na grande final, a Argentina encara o Canadá às 21h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Eurocopa - Dando a largada nas semifinais, França e Espanha se enfrentam nesta terça, às 16h, na Allianz Arena, em Munique. Série B - Fechando a 14ª rodada, jogam às 21h: Amazonas x Vila Nova-GO e Mirassol x CRB. Racismo - O governador Eduardo Leite sancionou nesta segunda-feira o projeto de lei que cria um protocolo para o combate à discriminação em estádios de futebol. A norma determina que as partidas sejam interrompidas em casos de suspeita de racismo, injúria racial ou homofobia. Apresentado pela deputada Luciana Genro (PSOL), o projeto foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa no mês passado. A proposta ganhou o apelido de "Lei Vini Júnior", em referência ao atleta brasileiro que foi vítima de racismo na Espanha. Palmeiras - O meia Maurício, ex-Inter, foi apresentado nesta segunda na Academia de Futebol, como novo reforço. Com um semblante leve, ele foi recepcionado pela presidente Leila Pereira e elogiou em vários momentos a estrutura do clube. Ele também mostrou muita ansiedade em fazer a sua estreia com a camisa número 18. Corinthians - O clube estendeu o vínculo com Fagner por duas temporadas. O contrato, que terminaria em dezembro deste ano, agora vale até o fim de 2026. Gabigol - Depois de semanas de negociações com o estafe do atleta, a diretoria do Palmeiras formalizou uma proposta de pré-contrato ao atacante, atualmente no Flamengo. O vínculo com o Rubro-negro se encerra em dezembro deste ano, fato que permite com que ele acerte um acordo e se apresente ao time Verdão em janeiro do ano que vem. Thiago Alcântara - O volante, filho de Mazinho, anunciou nesta segunda a aposentadoria dos gramados. Naturalizado espanhol, o atleta pendura as chuteiras com 33 anos, após uma passagem pelo Liverpool marcada por lesões. Seu contrato com o clube inglês terminou no dia 30 de junho. Paris 2024 - Adversária do Brasil, a França divulgou os convocados de sua seleção masculina de basquete para os Jogos Olímpicos. A lista conta com um jovem fenômeno da NBA e outro nome já consolidado como destaques: Victor Wembanyama e Rudy Gobert, respectivamente.