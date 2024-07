Eurocopa - Resultados das quartas de final: Espanha 2x1 Alemanha, Portugal 0 (3)x(5) 0 França, Inglaterra 1 (5)x(3) 1 Suíça e Holanda 2x1 Turquia. Pelas semifinais, jogarão, na terça, Espanha x França (16h) e, na quarta-feira, Holanda x Inglaterra (16h). Série B - Resultados do final de semana pela 14ª rodada: Ceará 0x1 Santos, Brusque 0x0 Ponte Preta, América-MG 2x0 Operário, Goiás 1x2 Chapecoense, Coritiba 1x1 Paysandu e Ituano 3x2 Botafogo-SP. Hoje jogam: Avaí x Novorizontino (20h) e Amazonas x Vila Nova-GO (21h). Fechando a rodada, se enfrentam Mirassol x CRB, na terça às 21h. Série C - Pela 12ª rodada, jogam, nesta terça-feira às 20h: Caxias x Remo e São José x Floresta. Série D - Também pela 12ª rodada, mas na quarta divisão nacional, jogaram: Novo Hamburgo 1x1 Avenida e Brasil-Pel 1x2 Cianorte. Fórmula 1 - Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o GP da Grã Bretanha neste domingo, na corrida mais disputada da temporada até o momento. O maior vencedor de Silverstone subiu ao lugar mais alto do pódio pela nona vez e chegou a sua vitória de número 104 na carreira. O piloto britânico não vencia uma corrida desde dezembro de 2021. Max Verstappen, da Red Bull e Lando Norris, da McLaren, fecharam o pódio. MotoGP - O italiano Francesco Bagnaia herdou uma vitória até certo ponto inesperada na manhã deste domingo. Líder absoluto, Jorge Martín passou reto na curva a duas voltas do final deixando o primeiro lugar de presente para o piloto da Ducati, que conquistou a etapa da Alemanha do Munidal. Completando o pódio, Marc Márquez e Alex Márquez terminaram em segundo e terceiro lugares respectivamente. Paris 2024 - A seleção masculina de basquete garantiu a sua presença nos Jogos Olímpicos neste domingo, ao vencer a Letônia por 94 a 69 na decisão do pré-olímpico em Riga, capital letã. No torneio, o Brasil estará no Grupo B ao lado de Alemanha, França e Japão. O time estreará no dia 27 de julho contra os franceses.