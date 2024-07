Eurocopa - Nesta terça-feira, foram definidos os últimos classificados às quartas de final do torneio: Romênia 0x3 Holanda e Áustria 1x2 Turquia. Os duelos da próxima fase serão disputadas entre sexta e sábado. No primeiro dia, tem França x Portugal e Alemanha x Espanha; no segundo, tem Inglaterra x Suíça e Holanda x Turquia. Série D - Em jogos atrasados da 4ª rodada, os gaúchos jogam nesta quarta-feira. Às 19h, tem Avenida x Cianorte. E, às 20h, jogam Novo Hamburgo x Brasil-Pel. Pelé - O governo federal instituiu o Dia do Rei Pelé. Conforme publicado nesta terça no Diário Oficial, a data será comemorada no dia 19 de novembro, data em que o craque fez seu milésimo gol. A proposta de criação da data que homenageia o jogador partiu da Câmara dos Deputados, por meio do Projeto de Lei 5867 de 2023, de autoria dos deputados Luciano Ducci (PSB-PR) e Felipe Carreras (PSB-PE). Paris 2024 - Com Marta e sem Cristiane, o treinador Arthur Elias anunciou nesta terça a convocação da seleção brasileira feminina que disputará as Olimpíadas em busca do primeiro ouro olímpico. Na primeira fase, o Brasil vai encarar Nigéria, Japão e Espanha. A goleira Lorena, do Grêmio, é a única atleta da dupla Gre-Nal na lista do comandante. A atacante Priscila, do Inter, está na lista de suplentes e ainda pode ir a Paris caso alguém seja cortada. Corinthians - O Timão anunciou, na tarde desta terça, a demissão de António Oliveira. O português de 41 anos não resistiu ao pior início do clube na história do Brasileirão e foi dispensado em reunião realizada com Fabinho Soldado, executivo de futebol alvinegro. O profissional deixa o time na penúltima colocação da competição, com apenas nove pontos. Botafogo - O empresário John Textor, dono da SAF do clube, apareceu em uma live com Thiago Almada, novo reforço da equipe, mas que ainda não foi anunciado oficialmente. No vídeo, o dirigente disse que o jogador argentino chega para reforçar o Alvinegro, mas adiantou que ele tem prazo para sair, já que em janeiro será reforço do Lyon, clube francês que também pertence ao cartola norte-americano. Basquete - A seleção brasileira masculina sofreu, mas estreou com vitória no Pré-Olímpico disputado em Riga, na Letônia. O time nacional superou Montenegro por 81 a 72, pelo Grupo B.