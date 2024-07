Notas esportivas

Copa América - Jogaram na sexta, fechando a 2ª rodada pelo Grupo D: Brasil 4x1 Paraguai e Colômbia 3x0 Costa Rica. No sábado, abrindo a última rodada do Grupo A: Argentina 2x0 Peru e Chile 0x0 Canadá — argentinos e canadenses avançaram às quartas de final. Hoje, às 21h, pelo Grupo C, tem Bolívia x Panamá e Estados Unidos x Uruguai. Eurocopa - Pelas oitavas de final, no sábado: Suíça 2x0 Itália e Alemanha 2x0 Dinamarca. No domingo: Inglaterra 2x1 Eslováquia e Espanha 4x1 Geórgia. Nesta segunda, se enfrentam: França x Bélgica, às 13h e Portugal x Eslováquia, às 16h. Série B - Resultados da 13ª rodada: Coritiba 1x1 Vila Nova-GO, Botafogo-SP 1x1 Sport e Ceará 4x2 Ituano, Avaí 1x1 Amazonas e Paysandu 1x1 Operário. Nesta segunda, jogam: Santos x Chapecoense, às 19h; CRB x Brusque, às 21h. Série C - Os gaúchos foram a campo pela 11ª rodada. No sábado, o Ypiranga empatou em 1 a 1 com o ABC-RN. Já no domingo, teve Floresta-CE 2x1 Caxias e Ferroviária 1x0 São José. Série D - Pela 11ª rodada, teve Cianorte 3x1 Avenida, no sábado, e Brasil-Pel 3x1 Novo Hamburgo, no domingo. Futebol feminino - Em jogo atrasado da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter recebe o Bragantino, às 15h. Seleção brasileira - A convincente goleada sobre o Paraguai por 4 a 1 fez o Brasil ser 'abraçado' em seu retorno à Califórnia, nos EUA, onde disputa a Copa América. Apesar do atraso do voo, a equipe de Dorival Júnior foi recepcionada com festa pelos torcedores. O momento foi de paz após duras críticas recebidas pelo empate sem gols com a Costa Rica na estreia. Com a boa recepção, o Brasil também ganha confiança para o confronto com a Colômbia, o último na fase de grupos, nensta terça-feira. Itália - O técnico Luciano Spalletti será mantido no cargo mesmo após a eliminação nas oitavas de final da Eurocopa pela Suíça. A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriele Gravina.