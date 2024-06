Notas esportivas

Copa América - Jogam nesta quinta-feira, pelo Grupo C: Panamá x Estados Unidos, às 19h, e Uruguai x Bolívia, às 22h. Eurocopa - Está encerrada a fase de grupos do torneio de seleções. Nesta quarta, se enfrentaram pelo Grupo E: Eslováquia 1x1 Romênia e Ucrânia 0x0 Bélgica. Todas as equipes terminaram com 4 pontos; Romênia passou em 1º lugar, Bélgica em 2º e Eslováquia em 3º. Também jogaram pelo F: Geórgia 2x0 Portugal e República Tcheca 1x2 Turquia. A partir de sábado se iniciam as oitavas de final. Os duelos são: Suíça x Itália, Alemanha x Dinamarca, Inglaterra x Eslováquia, Espanha x Geórgia, França x Bélgica, Portugal x Eslovênia, Romênia x Holanda, Áustria x Turquia. Brasileirão - Fechando a 12ª rodada, se enfrentam nesta quinta: Fluminense x Vitória, às 19h, e São Paulo x Criciúma, às 20h. Futebol feminino - Em jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, a dupla Gre-Nal joga nesta quinta, às 15h: Inter x Ferroviário, pela 9ª rodada, e Atlético-MG x Grêmio, pela 11ª. Paris 2024 - A seleção brasileira masculina de vôlei caiu no grupo B e enfrentará Polônia, Itália e Egito na fase de grupos dos Jogos Olímpicos, conforme sorteio realizado nesta quarta-feira. Atualmente na disputa da fase final da Liga das Nações, o Brasil enfrentará nas quartas de final a Polônia, em partida prevista para esta quinta, às 15h. Atletismo - Thiago Braz está liberado para disputar o Troféu Brasil, entre os dias 27 e 30 de junho, e tentar o índice olímpico do salto com vara para Paris. O atleta foi suspenso provisoriamente em julho de 2023, após ter sido pego no antidoping com a substância ostarina, utilizada para o aumento de massa muscular. Em maio deste ano, a World Athletics, entidade máxima do atletismo mundial, confirmou um gancho de 16 meses. Mas o brasileiro entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS), e o órgão concedeu uma liminar, nesta quarta, para que Thiago volte às competições.