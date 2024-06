Inter x Atlético-MG: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Embalado pelas vitórias sobre Corinthians e Grêmio, o Inter volta a campo nesta quarta-feira (26), às 21h30min, para receber o Atlético-MG no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho no G-4, o Colorado tem desfalques importantes para o duelo com os mineiros, mas aposta na confiança vinda dos resultados recentes para seguir somando pontos na competição. A transmissão fica por conta da RBS TV e do Premiere.

Com a preparação encerrada nesta terça-feira, no CT Morada dos Quero-Queros, o técnico Eduardo Coudet deve montar o time sem a presença dos convocados para a Copa América (Rochet, Borré e Valencia), os suspensos Bustos e Fernando e o lesionado Lucca. Além deles, Alan Patrick também é dúvida. O camisa 10 voltou de uma pequena lesão muscular no Gren-Nal 442, no sábado, e pode começar no banco de reservas, a fim de dosar sua carga física.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Fabrício; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wanderson (Aránguiz) e Wesley; Hyoran (Alan Patrick) e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Atlético-MG - Everson; Bruno Fuchs, Igor Rabello (Lemos) e Rômulo; Mariano (Saravia), Battaglia, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Zaracho; Paulinho e Hulk (Cadu). Técnico: Gabriel Milito.

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Daniel Marques e Evandro Lima (trio paulista). VAR: Rodrigo do Amaral (Fifa-SP).

Serviço Inter x Atlético-MG

Local: estádio Heriberto Hülse;

Data e hora: quarta-feira (26), às 21h30min;

Transmissão: RBS TV e Premiere.