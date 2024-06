Após vitória no Gre-Nal 442, Inter se prepara para receber o Atlético-MG

Vitórias em clássicos são os melhores antídotos para climas de tensão. É por isso que o Inter inicia a semana tranquilo, ainda que o confronto com o Atlético-MG esteja batendo na porta. O triunfo por 1 a 0 no Gre-Nal 442 foi o segundo seguido do Colorado no Campeonato Brasileiro, que recebe os mineiros nesta quarta-feira (26), às 21h30min, pela 12ª rodada, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

Ocupando a 7ª colocação na tabela, com dois jogos a menos, o time de Eduardo Coudet vem se virando longe de casa, ainda que desfalcado pelos jogadores convocados para a disputa da Copa América. A reapresentação após o duelo com o Grêmio, no sábado, ocorreu nesta segunda-feira à tarde, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Focado no Galo, o técnico argentino deve contornar novas ausências e ver o início da semana definir a condição de jogo de alguns protagonistas. Suspensos, o lateral-direito Bustos e o volante Fernando estão fora de ação; Aránguiz, Alario e Wesley estão pendurados. O último, junto de Alan Patrick, está sob o olhar do departamento médico.

O atacante está desgastado pela sequência de partidas. Em um calendário apertado, é protagonista de um grupo recheado de desfalques no setor ofensivo – artilheiro da temporada ao lado de Valencia, com seis gols. Mesmo assim, ele deve estar entre os onze escolhidos de Chacho pela importância do confronto, com a possibilidade de ser poupado no final de semana, contra o Criciúma, em Santa Catarina.

LEIA MAIS: Brasil inicia a sua jornada ao título na Copa América contra a Costa Rica

Já o camisa 10 voltou no clássico, depois de uma pequena lesão muscular na coxa, mas sem condições de atuar os 90 minutos. Agora, a avaliação é para definir em que pé está o capitão colorado, que deve começar entre os titulares novamente.

Pelo plantel, o Atlético-MG de Gabriel Milito é um potencial adversário direto na parte de cima da tabela, mas não vem correspondendo na prática. No 10º lugar, a equipe mineira vem de um empate e duas derrotas na competição. Os reveses, para piorar, foram por placares elásticos: 4 a 0 contra o Palmeiras e 4 a 1 contra o Vitória.

A preparação colorada se encerra nesta terça, em Alvorada, antes do embarque para Minas Gerais. Ainda que sem nomes importantes, Coudet não deve ter dificuldades para montar o time, substituindo os suspensos por Hugo Mallo e Mercado. Lucca, que voltou a se lesionar no final de semana, não deve viajar.