Desfalcado, Inter recebe o Atlético-MG de olho no G-4 do Brasileirão

Performance e resultado podem não andar de mãos dadas a todo momento, mas as duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro dão ao Inter a confiança necessária para seguir sonhando com o G-4. Nesta quarta-feira (26), às 21h30min, o Colorado recebe o Atlético-MG pela 12ª rodada, no estádio Heriberto Hülse. Com dois jogos a menos que os demais, a meta é seguir na cola dos líderes enquanto não recupera os compromissos adiados por conta da enchente. Na tabela, a equipe é a 7ª colocada com 17 pontos. São três a menos que o Botafogo, que abre a zona de classificação direta para a Libertadores.

Os triunfos por 1 a 0 sobre Corinthians e Grêmio, respectivamente, ficaram marcados pela eficiência do time de Eduardo Coudet. As atuações, no entanto, deixaram a desejar – principalmente no Gre-Nal 442. Ainda assim, o técnico argentino garantiu o respiro para iniciar a semana de olho no Galo.

Foram duas atividades no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, antes da ida a Criciúma, nesta terça-feira. Na missão de definir o time, Chacho pode se ver contra a parede por conta do desgaste físico de alguns jogadores, que se somam aos suspensos e convocados por suas seleções.

Enquanto Bustos e Fernando estão fora pelo terceiro cartão amarelo e Rochet, Valencia e Borré disputam a Copa América, Alan Patrick se tornou a principal incógnita na escalação. O camisa 10 voltou aos gramados no clássico gaúcho, mas não atuou os 90 minutos e também ficou de fora do treino de segunda, junto de Lucca, que será baixa em Santa Catarina. Nesta terça, o grupo trabalhou com os portões fechados.

Lidando com o calendário apertado, Coudet pode deixar o capitão no banco de reservas, optando por lançá-lo no segundo tempo, caso necessário. Hyoran desponta como o principal candidato para substituir o meia. Com baixas severas na linha de frente, a comissão técnica deve fazer de tudo para evitar mais uma lesão. É por este motivo que outros nomes também podem entrar na rotação. A ausência de Wesley ou Alario não seria uma total surpresa. No entanto, eles tendem a seguir entre os titulares devido a força dos mineiros; cenário mais provável é de time misto contra o Criciúma, no domingo.

Para seguir vencendo, o quebra-cabeça na mente do argentino deve ser resolvido da seguinte maneira: Fabrício; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wanderson (Aránguiz) e Wesley; Hyoran (Alan Patrick) e Alario.