Declaração ao Corinthians ameaça reconciliação de Robert Renan com Inter

As juras de amor ao Corinthians após a boa atuação na vitória do Inter por 1 a 0, na quarta-feira (19), pelo Campeonato Brasileiro, não soaram bem para Robert Renan na torcida colorada. A reconciliação após o episódio da 'cavadinha' na eliminação do Campeonato Gaúcho divide opiniões no ambiente do alvirrubro.

Tão logo terminou o jogo diante do Timão, e o defensor disse que sonha em voltar ao clube que o lançou, declarando amor ao Corinthians. Sua manifestação foi vista como 'normal' no ambiente interno do clube gaúcho e não há qualquer movimento indicando punição.

A atitude, no entanto, dividiu opiniões na torcida, que ainda se ressente da forma que o jogador agiu no momento decisivo do Estadual. O zagueiro de 20 anos viveu momentos complicados no Beira-Rio após errar o pênalti que simbolizou a eliminação do Inter na semifinal contra o Juventude. Ele tentou dar uma 'cavadinha' e o goleiro rival defendeu com tranquilidade.

Depois disso, Robert Renan ficou 'na geladeira', perdendo espaço no elenco e sobrando até do banco de reservas em alguns jogos. O jovem, inclusive, foi cobrado por colegas ainda no vestiário. Os mais experientes do grupo reclamaram da displicência demonstrada em um momento tão importante para o clube. O Inter não conquista o Estadual desde 2016 e viu o Grêmio vencer pela sétima vez seguida.

A torcida passou a exigir a saída dele do clube, que até foi tratada internamente, segundo apurou o UOL. Porém, o Colorado optou pelo caminho contrário, mantendo o jogador no elenco e propondo um processo de 'recuperação de imagem'.

"Eu não queria enfrentar o Corinthians, mas como tenho que enfrentar, graças a Deus saí vitorioso. Tenho um respeito muito grande pelo Corinthians, que é o clube onde me tornei profissional. Espero não enfrentar mais, se Deus quiser." Robert Renan, na zona mista após o confronto.

NOVA CHANCE DE SAÍDA

A realidade aponta para uma nova oportunidade de transferência, mas sem qualquer relação com as juras de amor ao time paulista. Robert Renan pertence ao Zenit, da Russia, que já manifestou intenção de vender o jogador na janela de transferências de julho.

Recentemente, o Porto, de Portugal, demonstrou interesse na contratação do jogador. Caso o acordo se confirme, o time gaúcho tem direito a uma fatia de ao menos 4 milhões de euros (R$ 23,3 milhões na cotação atual) como vitrine acordada no vínculo por empréstimo. Se ele seguir no grupo, o plano da comissão técnica alvirrubra é manter sua utilização normalmente, sem qualquer restrição ou reflexo das declarações dadas sobre o Corinthians.