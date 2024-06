Copa América - Dando sequência a 2ª rodada, jogam nesta quarta-feira, pelo Grupo B: Equador x Jamaica, às 19h, e Venezuela x México, às 22h. Eurocopa - Fechando o Grupo D, jogaram nesta terça-feira: França 1x1 Polônia e Holanda 3x2 Áustria. E teve zebra na chave: os austríacos passaram em 1º lugar, enquanto os franceses ficaram em 2º. Já a Holanda deve avançar com um dos quatro melhores terceiros. Pelo C, jogaram: Inglaterra 0x0 Eslovênia e Dinamarca 0x0 Sérvia. Com isso, Inglaterra avançou em 1º e Dinamarca, em 2º. Nesta quarta, se enfrentam às 13h, pelo E: Eslováquia x Romênia e Ucrânia x Bélgica. Às 16h, pelo F, tem Geórgia x Portugal e República Tcheca x Turquia. Série C - Em jogo atrasado da 6ª rodada, o Caxias visita o Tombense, às 18h. Série D - Pela 3ª rodada, em compromissos adiados, jogam às 20h, Cianorte x Brasil-Pel e Avenida x Novo Hamburgo. Seleção brasileira - Após o empate sem gols com a Costa Rica na estreia da Copa América, a delegação viajou, nesta terça-feira, para Las Vegas, onde enfrenta o Paraguai na sexta, às 22h, pela 2ª rodada do Grupo D. Antes, o grupo realizou sua primeira atividade de olho nos paraguaios. Enquanto os titulares permaneceram na academias, os reservas foram a campo. Atlético-MG - Fausto Vera tem negociação avançada com o Galo e já iniciou as despedidas no Corinthians. Faltam detalhes para os mineiros superarem o interesse do Boca Juniors, da Argentina. Real Madrid - Os espanhóis anunciaram na manhã desta terça-feira que o atleta Nacho Fernández decidiu deixar a equipe após 24 anos. O zagueiro ingressou no clube espanhol em 2001, quando tinha apenas 10 anos. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o jogador já assinou contrato com o Al Qadsiah, da Arábia Saudita. Tênis - A paulista Luisa Stefani e sua parceira holandesa Demi Schuurs foram surpreendidas na largada do WTA 500 de Eastbourne. Cabeças de chave número 3, elas foram derrotadas logo na estreia, nesta terça-feira. As algozes foram as britânicas Harriet Dart e Maia Lumsden, que marcaram parciais de 7/5 e 6/4. Já Thiago Wild derrotou o australiano James McCabe por 2 sets a 0 (6/4 e 6/4) e avançou para a segunda rodada, disputado na grama britânica. Garantido na segunda rodada, ele enfrentará o estadunidense Taylor Fritz.