Copa América - Dando a largada na 2ª rodada, jogam nesta terça-feira, pelo Grupo A: Peru x Canadá, às 19h e Chile x Argentina, às 22h. Eurocopa - Na última rodada do Grupo B, jogaram nesta segunda: Espanha 1x0 Albânia e Croácia 1x1 Itália. Enquanto a Espanha passou em 1º com 9 pontos, a Itália ficou em 2º com 4 pontos. A Croácia, com 2, corre o risco de não ficar entre os quatro melhores terceiros e ser eliminada. Nesta terça, jogam pelo Grupo D, às 13h: França x Polônia e Holanda x Áustria. Pelo C, às 16h, tem Inglaterra x Eslovênia e Dinamarca x Sérvia. Série B - Fechando a 12ª rodada, jogam nesta terça-feira: Mirassol x Santos e América-MG x Avaí, às 19h; Ponte Preta x Ceará, às 21h; Amazonas x Coritiba, às 21h30min. Fluminense - O clube carioca demitiu o técnico Fernando Diniz. A decisão foi tomada nesta segunda, depois da derrota no Fla-Flu por 1 a 0, no domingo. Atual campeão da Copa Libertadores, o Tricolor das Laranjeiras é o lanterna do Brasileirão, com apenas seis pontos conquistados depois de 11 rodadas. Marcão, auxiliar-técnico permanente do clube, vai dirigir a equipe contra o Vitóri0a, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela 12ª rodada da competição. Athletico-PR - O Furacão anunciou nesta segunda-feira a saída do técnico Cuca. O clube atendeu ao pedido do treinador, feito após empate por 1 a 1 com o Corinthians, pelo Brasileiro. O comandante colocou o cargo à disposição após porque estava incomodado com as cobranças da torcida. Racismo - O volante Pedro Augusto, do Fortaleza, diz ter sido vítima de ofensa racial por parte do meio-campista Battaglia, no empate de 1 a 1 entre a sua equipe e o Atlético-MG, no domingo, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador relatou o suposto insulto ao juiz Flávio Rodrigues de Souza, que registrou o ocorrido na súmula, mas alegou não ter presenciado o episódio. Tênis - Bia Haddad bateu a alemã Tamara Korpatsch na estreia no WTA 500 de Bad Homburg, por 2 sets a 0 (6/1 e 7/6 (8-6)). Ela terá pela frente a russa Anna Blinkova na próxima fase. No masculino, Gustavo Heide acabou eliminado pelo argentino Roman Burruchaga por 2 sets a 1 (5/7, 7/6 (7-4) e 6/1). Quem também ficou pelo caminho foi o jovem João Fonseca, ao ser derrotado pelo espanhol Alejandro Cañas por 2 sets a 1 (4/6, 6/3 e 7/6 (12-10)).