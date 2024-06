Com recorde de Messi, Argentina vence Canadá na abertura da Copa América

Na abertura da Copa América, a atual campeã Argentina levou alguns sustos, mas venceu o Canadá por 2 a 0, em Atlanta, nos Estados Unidos, em sua estreia no Grupo A, nesta quinta-feira (22). Os gols foram marcados por Julián Alvarez e Lautaro Martínez. Além disso, Messi quebrou um recorde. O craque tornou-se o jogador com mais partidas disputadas na história da competição: 35.

LEIA TAMBÉM: Dorival Júnior diz que Brasil está em fase de montagem

A seleção argentina está há 21 jogos sem perder. A última derrota foi na estreia da Copa do Mundo de 2022, contra a Arábia Saudita. Muitos argentinos marcaram presença em Atlanta e fizeram festa desde antes do jogo nas ruas e no hotel onde a seleção está hospedada.

A cerimônia de abertura contou com o ex-jogador argentino Kun Agüero, com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, com o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, entre outras personalidades. Peru e Chile se enfrentam nesta sexta, em Dallas, no outro jogo do Grupo A. Na sequência, a Argentina encara o Chile, na terça, em Nova Jersey; e o Canadá duela com o Peru, no mesmo dia, em Kansas City.