Dorival Júnior diz que Brasil está em fase de montagem

Diante de seu primeiro desafio como treinador da seleção brasileira, o técnico Dorival Júnior alçou a atual edição da Copa América como uma importante etapa do seu trabalho de levar a equipe nacional para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Além de comentar sobre a importância do torneio continental, ele deixou claro que seu estafe vai estar monitorando também os atletas que não foram convocados para esta competição.

"Acredito que seja um torneio especial. O que eu vejo, é que teremos ao longo desses dois anos momentos (de competição) como esse. É natural que as avaliações aconteçam e estamos preparados. Todos os jogadores vão estar sendo observados, independentemente de estar jogando aqui ou não", afirmou. . O que eu vejo, é que teremos ao longo desses dois anos momentos (de competição) como esse. É natural que as avaliações aconteçam e estamos preparados. Todos os jogadores vão estar sendo observados, independentemente de estar jogando aqui ou não", afirmou.

O treinador comentou também sobre este período em que está reunido com os atletas, finalizando a preparação para o torneio. Até aqui, o saldo tem sido bastante positivo, segundo ele. "Fundamental estarmos juntos. Primeiro pela aproximação dos jogadores e o conhecimento um pouquinho maior de cada um deles. Os dois amistosos que realizamos também fizeram com que pudéssemos aumentar essa observação. Futebol é dinâmico e ao mesmo tempo exige que consiga alcançar etapas importantes".