Seleção dos Estados Unidos contratam técnico Mauricio Pochettino

Uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, os Estados Unidos definiram quem será o treinador da sua seleção para o grande evento esportivo. O time americano será comandado pelo experiente argentino Mauricio Pochettino, técnico de 52 anos com passagens por Chelsea, Tottenham e Paris Saint-Germain. Pochettino vai substituir Gregg Berhalter, demitido ao fim da Copa América, em julho. O argentino assinou contrato até o fim do Mundial, que também será disputado no México e no Canadá. O novo treinador acertou seu vínculo 21 meses antes da abertura da Copa, que será a maior da história, com 48 seleções.

O argentino se torna o 10º técnico do time americano em 14 anos, sendo o primeiro estrangeiro desde o alemão Jürgen Klinsmann, que comandou a equipe entre 2011 e 2016. Pochettino comandará uma seleção pela primeira vez em sua carreira. Ele tem passagens por Espanyol, Southampton, Tottenham, Chelsea e PSG, único time pelo qual se sagrou campeão como treinador.



"Mauricio é um vencedor em série com uma profunda paixão pelo desenvolvimento de jogadores e uma capacidade comprovada de construir equipes coesas e competitivas", disse Matt Crocker, diretor esportivo da federação americana de futebol. "Estou confiante de que ele é a escolha certa para aproveitar o imenso potencial dentro do nosso talentoso time."