Notas esportivas

Eurocopa - Dando a largada na 2ª rodada, jogaram nesta quarta-feira: Croácia 2 x 2 Albânia, pelo Grupo B; Alemanha 2 x 0 Hungria e Escócia 1x1 Suíça, pelo A. Nesta quinta, tem: Eslovênia x Sérvia, às 10h, e Dinamarca x Inglaterra, às 13h, pelo Grupo C; Espanha x Itália, às 16h, pelo B. Série B - Fechando a 11ª rodada, jogam nesta quinta: Vila Nova x Mirassol, às 19h; Ceará x Sport, às 21h30min. Corinthians - O Timão anunciou, nesta quarta-feira, a negociação envolvendo o zagueiro Raul Gustavo para o futebol húngaro. O jogador vai defender o Ferencvaros e foi liberado para a realização dos exames médicos. Paris 2024 - A seleção brasileira feminina de vôlei conheceu ontem seus primeiros adversários nas Olimpíadas. A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães vai enfrentar o Japão, Polônia e Quênia no Grupo B na competição que será disputada entre 27 de julho e 10 de agosto, na South Paris Arena 01, na capital francesa. O Brasil foi um dos três cabeças de chave do sorteio, ao lado de Itália e França, país-sede dos Jogos Olímpicos. A definição dos grupos aconteceu em Bangcoc, na Tailândia, onde será disputada a fase final da Liga das Nações. Tênis - A preparação na grama para jogar o qualifying de Wimbledon, mesmo começando na lista de espera, precisando de cinco desistências para entrar, acabou dando certo e o jovem carioca João Fonseca disputará o classificatório de um Grand Slam pela primeira vez. Ele começou a semana a três mudanças na lista para conseguir um lugar no quali. Além da jovem promessa, também buscarão um lugar na chave principal de Wimbledon os paulistas Felipe Meligeni e Gustavo Heide. O paranaense Thiago Wild e o cearense Thiago Monteiro já estão classificados diretamente. Já na disputa feminina, Beatriz Haddad Maia tem vaga garantida na chave principal, enquanto Laura Pigossi jogará o quali.