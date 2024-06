Eurocopa - Fechando a 1ª rodada da fase de grupos, pelo F, jogaram nesta terça: Turquia 3x1 Geórgia e Portugal 2x1 República Tcheca. Nesta quarta, dando início a 2ª rodada, jogam: Croácia x Albânia, às 11h, pelo B; Alemanha x Hungria, às 13h, e Escócia x Suíça, às 16h, pelo A. Série B - Dando sequência a 11ª rodada, jogam nesta quarta-feira: Santos x Goiás, às 19h; Botafogo-SP x Ponte Preta, às 21h; Coritiba x América-MG e Brusque x Avaí, às 21h30min. Série C - Em jogo atrasado da 4ª rodada, o São José visita o Ferroviário-CE nesta quarta, às 19h. Série D - Também em jogo adiado, pela 2ª rodada, se enfrentam nesta quarta, às 19h30min, Hercílio Luz x Avenida e, às 20h, Novo Hamburgo x Concórdia. CPI das apostas - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas aprovou ontem o convite a Lucas Paquetá, do West Ham, para prestar depoimento sobre as acusações feitas pela Federação Inglesa contra o brasileiro. Dois senadores fizeram requerimento para que Paquetá seja convidado: Jorge Kajuru e Eduardo Girão. Por se tratar de convite, Paquetá tem o direito de negar. Mas as regras da CPI permitem que depois venha uma convocação, e persistindo a negativa, até condução coercitiva para depoimento. Racismo - A Uefa abriu um processo disciplinar para investigar supostos atos de racismo de torcedores da Sérvia contra os jogadores da Inglaterra no encontro entre as duas seleções que aconteceu no domingo, pela Eurocopa. Durante a partida, além de objetos que foram arremessados no campo, o Comitê de Controle de Ética da entidade conduz uma investigação disciplinar em relação a supostos comportamentos discriminatórios vindos das arquibancadas por parte dos sérvios. Tênis - Bia Haddad Maia iniciou a temporada de grama, assim como as principais tenistas do mundo, mas não teve o resultado esperado. Dona de dois títulos no piso, a paulista não conseguiu superar Ekaterina Alexandrova, com um duplo 6/4, e se despediu do WTA 500 de Berlim com menos de 1h30min de ação. Já Luísa Stefani e sua parceira holandesa Demi Schuurs superaram a norte-americana Desirae Krawczyk e a tcheca Marketa Vondrousova por 6/3 e 6/4 em 1h14min.