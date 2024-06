Eurocopa - Resultados dos jogos da 1ª rodada. Grupo A: Alemanha 5x1 Escócia e Hungria 1x3 Suíça; B: Espanha 3x0 Croácia e Itália 2x1 Albânia; C: Eslovênia 1x1 Dinamarca e Sérvia 0x1 Inglaterra; Grupo D: Polônia 1x2 Holanda. Dando seguimento a 1ª rodada, hoje, pelo E: Romênia x Ucrânia, às 10h e Bélgica x Eslováquia, às 13h. Já pelo D, às 16h, se enfrentam França x Áustria. Série B - Resultados da 10ª rodada: Operário-PR 1x0 Santos, Avaí 3x2 Guarani, América-MG 2x1 CRB, Ponte Preta 1x0 Novorizontino, Ituano 3x5 Paysandu, Botafogo-SP 1x0 Vila Nova-GO e Brusque 1x0 Ceará. Série C - Pela 9ª rodada, neste domingo, o São José, em casa, foi derrotado por 2 a 0 pelo Londrina, enquanto o Ypiranga perdeu por 1 a 0 para o Remo, no Pará. Série D - Também na 9ª rodada, o Avenida visitou o Barra-SC e empatou em 1 a 1, no sábado. No domingo, o Brasil-Pel perdeu, em casa, para o Hercílio Luz-SC por 2 a 1 e o Novo Hamburgo empatou com o Cascavel-PR em 0 a 0. Futebol feminino - Pela 13ª rodada, no domingo, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 1 a 0. Nesta segunda, às 15h, o Inter visita o Botafogo. Vôlei feminino - A seleção brasileira continua fazendo história na Liga dos Nações e vai para a disputa dos jogos de Paris 2024 com a moral elevada. A equipe de José Roberto Guimarães derrotou a Turquia, atual campeã do torneio, por esmagadores 3 sets a 0 (25/14, 25/14 e 25/19). Com isso, conquistou um feito inédito ao terminar a primeira fase de forma invicta. Tênis - A dupla brasileira formada pelo mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Rafael Matos brilhou neste domingo ao conquistar o título do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha. Na primeira final como parceiros, eles venceram de virada o britânico Julian Cash e o americano Robert Gallowayh, na quadra de grama, por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 10/8, em 1h17 de partida. Anderson Silva - Na tão aguardada trilogia entre Anderson Silva e Chael Sonnen, o resultado não foi o mesmo das duas disputas de título entre os dois no UFC, que tiveram vitória do brasileiro. Dessa vez, o duelo foi uma exibição que terminou com um empate simbólico. Com ambos já perto dos 50 anos, a luta de cinco rounds foi modorrenta, com o público sentindo que ambos poderiam ter aplicado mais força em seus golpes.