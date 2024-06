Série B - Fechando a 9ª rodada, o Mirassol recebe o Goiás nesta terça, às 19h. Futebol feminino - Em jogo atrasado da 10ª rodada Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o América-MG nesta terça, às 15h, no Campo do Sesc. Racismo - A Justiça da Espanha condenou a oito meses de prisão três torcedores do Valência acusados de proferirem insultos racistas contra o brasileiro Vinícius Júnior, durante partida do Campeonato Espanhol, em maio do ano passado. O trio também ficou proibido de ir a estádios durante dois anos. Segundo a LaLiga, responsável pela competição, esta é a primeira sentença condenatória deste tipo na Espanha como consequência da denúncia feita pela própria liga. Palmeiras - O meia-atacante Luis Guilherme foi autorizado pela direção para viajar a Londres para realizar exames no West Ham e concluir sua transferência. O negócio foi fechado por 30 milhões de euros (cerca de R$ 172 milhões na cotação atual), serão 23 milhões de euros fixos (R$ 132 milhões) e 7 milhões de euros (R$ 40 milhões) em bônus. Paris 2024 - A corrida no ranking olímpico de tênis para os Jogos foi concluída nesta segunda-feira. Por lá, Bia Haddad foi a primeira tenista do País a carimbar o seu passaporte para a França. No 20º lugar do ranking WTA, ela ficou entre as 56 atletas que se classificam diretamente aos Jogos. A brasileira se junta, agora, a Laura Pigossi, que já estava confirmada após ter alcançado a final dos Jogos Pan-Americanos, no ano passado. Fórmula 1 - O mexicano Sergio Pérez vai guardar péssimas recordações do GP do Canadá, disputado no domingo. O piloto da Red Bull, que não conseguiu completar a prova em Montreal, sofreu uma dura punição dos comissários e perderá três posições no grid da próxima etapa, a ser disputada em Barcelona, daqui a duas semanas. Pérez sofreu a sanção porque os comissários consideraram que o piloto não foi cauteloso ao voltar aos boxes logo após bater seu carro no muro de proteção da curva 6. Tênis - Nesta segunda-feira, deu-se início ao WTA 250 de Hertogenbosch, disputado na Holanda. A brasileira Ingrid Gamarra fez dupla com a russa Anna Blinkova, mas elas perderam logo na primeira rodada do torneio, por 2 sets a 0, para as russas Diana Shnaider e Liudmila Samsonova.