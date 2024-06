Sem Cristiano Ronaldo, Portugal leva susto, mas bate Finlândia em amistoso

A seleção de Portugal venceu a Finlândia por 4 a 2 nesta terça-feira (4), no estádio José Alvalade, em Lisboa, em amistoso internacional. A seleção portuguesa voltará a campo no próximo sábado (8), contra a Croácia. Este será o penúltimo amistoso dos lusitanos antes da estreia na Eurocopa, o último será contra a Irlanda, no dia 11. Já a Finlândia, fora do torneio continental, ainda enfrentará a Escócia nesta data Fifa.

O zagueiro Rúben Dias, do Manchester City, marcou aos 17 minutos do primeiro tempo e o atacante Diogo Jota, do Liverpool, fez (de pênalti) aos 49' da etapa inicial. O meia Bruno Fernandes, do Manchester United, balançou as redes aos 10' e aos 40' do segundo tempo. Teemu Pukki fez os dois gols da Finlândia e deu emoção ao jogo. O atacante saiu do banco no segundo tempo, quando a partida estava 3 a 0, e marcou aos 27' e aos 32', ameaçando brevemente a vitória lusitana.

Convocado para a Eurocopa, o veterano Cristiano Ronaldo foi dispensado da primeira semana de preparação, assim como Rúben Neves, já que seus compromissos no futebol saudita estenderam até o fim de maio. Outros nomes cotados para serem titulares na Euro, como Bernardo Silva e Bruno Fernandes, iniciaram o amistoso no banco.

Portugal nem precisou se esforçar muito. A seleção da casa não deixou a Finlândia jogar e controlou a partida com tranquilidade. As arrancadas de Rafael Leão pela ponta esquerda geraram perigo. Mas foi na bola parada que os lusitanos abriram o placar. Vitinha cobrou escanteio e Rúben Dias se livrou da marcação na segunda trave, marcando aos 17' do primeiro tempo.

A seleção da casa foi 'premiada' com uma chance de ouro nos acréscimos do primeiro tempo. Suhonen tentou passar por Francisco Conceição, encostou de leve no português, que caiu, e o árbitro viu falta. O VAR notou que o lance aconteceu dentro da área finlandesa, portanto foi marcado pênalti. Diogo Jota cobrou com firmeza e ampliou.

Substituição quíntupla deu novo gás a Portugal. Roberto Martínez colocou Gonçalo Inácio, Dalot, Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos e Pedro Neto na volta do intervalo, tirando inclusive os autores dos gols do jogo. Os portugueses voltaram do vestiário imprimindo ritmo alto, e logo saiu o 3 a 0. Bruno Fernandes bateu da entrada da área e acertou o ângulo de Hradecky, um golaço.

Pukki colocou fogo no jogo. O centroavante finlandês, nome mais reconhecido internacionalmente entre os atacantes da equipe, causou impacto imediato. Saiu do banco aos 20', fez golaço de cavadinha aos 27' e marcou mais um aos 32'. Portugal precisou suar mais do que imaginava, mas Bruno Fernandes apareceu de novo. O meia fez mais um e definiu o placar em 4 a 2.