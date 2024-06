Alemanha pressiona, mas só empata com Ucrânia em retorno de Neuer à seleção

De olho na Eurocopa, Alemanha e Ucrânia empataram por 0 a 0 nesta segunda-feira (3), no Max-Morlock-Stadion, em Nuremberg, Alemanha, em amistoso internacional. O amistoso marcou o retorno de Neuer à seleção alemã. O goleiro não defendia a meta de seu país desde 3 de dezembro de 2022. A Alemanha fará seu último amistoso antes da Euro na próxima sexta (7), contra a Grécia. Já a Ucrânia terá dois compromissos, diante de Polônia (7) e Moldávia (11) antes de sua estreia no torneio continental.

O amistoso marcou o retorno de Neuer à seleção alemã. O goleiro não defendia a meta de seu país desde 3 de dezembro de 2022, na disputa da Copa do Mundo do Catar. A ausência prolongada ocorreu por lesões e por opção dos técnicos que comandaram a equipe nacional no período. O campeão mundial não só voltou como ganhou chance no time titular às vésperas da Eurocopa, deixando Ter Stegen no banco.

LEIA MAIS: Real Madrid se impõe sobre o Borussia e fatura a 15ª Liga dos Campeões

Alemanha com desfalques: Com vários jogadores do país envolvidos na final da Liga dos Campeões, disputada no último sábado (1), o técnico Julian Nagelsmann perdeu opções importantes para este jogo. Kroos, Rüdiger (do Real Madrid), Schlotterbeck e Füllkrug (do Borussia Dortmund) sequer ficaram no banco.

A seleção da casa controlou a maior parte da etapa inicial, tendo 60% de posse; o número chegou a superar 80% nos primeiros 15 minutos. A melhor chance caiu nos pés de Gündogan, mas o meio-campista se atrapalhou e nem finalizou. A Ucrânia se defendia, mas não estava acuada: forçou Neuer a trabalhar nos minutos finais, duas vezes com Yaremchuk.

A Alemanha melhorou com as entradas de Führich e Undav no intervalo, jogando de forma mais direta com a bola e gerando perigo em cruzamentos. Undav (duas vezes), Beier e Mittelstädt exigiram defesas difíceis do arqueiro Trubin, protagonista no segundo tempo. Outras boas oportunidades se apresentaram para Beier, Gross e Kimmich, mas faltou pontaria. A bola não entrou e o placar de 0 a 0 persistiu.

Alemanha - Neuer; Kimmich, Tah (Koch), Anton e Mittelstädt; Andrich (Pavlovic), Gross e Gündogan (Führich); Musiala (Beier), Havertz (Müller) e Wirtz (Undav). Técnico: Julian Nagelsmann.



Ucrânia - Trubin; Konoplia (Tymchyk), Zabarnyi, Svatok, Matviyenko e Zinchenko; Tsygankov (Yarmolenko), Stepanenko (Brazhko), Shaparenko (Sudakov) e Mudryk (Zubkov); Yaremchuk (Dovbyk). Técnico: Serhiy Rebrov.