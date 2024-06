Ainda sem Bellingham, mistão da Inglaterra vence a Bósnia com gol de joia

A Inglaterra venceu a Bósnia e Herzegovina por 3 a 0, nesta segunda-feira (3), no estádio St. James Park, em amistoso preparatório para a disputa da Eurocopa. Cole Palmer, de pênalti, Alexander-Arnold e Kane fizeram os gols do jogo. O autor do primeiro gol foi um dos destaques do Campeonato Inglês desta temporada atuando pelo Chelsea.

A seleção inglesa teve uma equipe mista em campo. Kane começou o jogo no banco, assim como Grealish e Maddison, dentre outros destaques. Saka e Bellingham, campeão da Champions, sequer foram relacionados, apesar de estarem na convocação.

A Inglaterra volta à campo na próxima sexta-feira (7), quando vai enfrentar a Islândia, às 15h45min, em seu último amistoso preparatório para a Euro. A Bósnia enfrentará a Itália no domingo, no mesmo horário, também em amistoso, mas preparatório para a Liga das Nações.

O primeiro tempo foi de poucas chances de gol e de um jogo bastante travado. Mesmo sem suas principais estrelas, os mandantes deram indícios de que pressionariam a Bósnia nos minutos iniciais, mas a posse de bola não significou muitos sustos ao goleiro Vasilj.

A primeira grande chance inglesa veio com Watkins. O centroavante recebeu passe de Palmer dentro da área e finalizou cruzado, mas parou no goleiro adversário. A segunda e última grande oportunidade da primeira etapa veio por meio da bola aérea. Konsa ficou com a sobra de um bate e rebate e finalizou em cima de Vasilj. Do outro lado, a Bósnia não fez Pickford trabalhar e quase não saiu do campo de defesa.

A Inglaterra voltou melhor para o segundo tempo e abriu o placar de pênalti. Depois de tentar diversos chutes de longe e ver a bola sempre desviar nos adversários, a seleção inglesa teve a penalidade a seu favor após Tahirovic puxar Konsa em cobrança de escanteio aos 14 minutos. Na batida, Palmer finalizou cruzado e venceu Vasilj.

O time fechou a conta com um golaço de Alexander-Arnold e um gol esquisito de Kane. O camisa 8 recebeu bola alçada na área aos 41 minutos e emendou chute de primeira, sem deixar ela cair. O centroavante, logo depois, aproveitou sobra na pequena área após chute de Bowen que desviou em Konsa e finalizou prensado. Vasilj tentou defender, mas viu a bola passar entre suas pernas.

Inglaterra - Pickford; Konsa, Guéhi, Dunk e Trippier; Gallagher, Alexander-Arnold e Palmer; Bowen, Eze e Watkins. Técnico: Gareth Southgate.

Bósnia - Vasilj; Gazibegovic, Ahmedhodzic, Katic, Radeljic e Bikakcic; Saric, Hajradinovic e Tahirovic; Gigovic e Demirovic. Técnico: Sergej Barbarez.