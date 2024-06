Brasileirão - A quarta-feira será de jogos atrasados na competição. Pela 5ª rodada, tem Juventude x Atlético-GO, às 19h, no estádio Alfredo Jaconi. Às 20h, pela 2ª rodada, tem Cuiabá x Vitória. Série D - Em jogo atrasado da 2ª rodada, o Brasil -Pel recebe o Barra, às 20h, no Bento Freitas. Justiça - A Federação Inglesa recomenda que Lucas Paquetá seja banido do futebol caso seja considerado culpado no caso de suposta manipulação de apostas esportivas. A Football Association (FA) quer que o jogador brasileiro seja banido "por toda a vida" se culpado. Maracanã - O governo do Estado do Rio de Janeiro publicou nesta terça a homologação da vitória do Consórcio Fla-Flu na licitação do estádio. A dupla, que já administra provisoriamente o espaço desde abril de 2019, vai operar, explorar e ser responsável pela manutenção do Complexo Maracanã - o que inclui o Maracanãzinho - durante os próximos 20 anos. Hulk - O atacante teve constatada uma lesão na coxa esquerda pelo departamento médico do Atlético Mineiro. O clube não deu prazo de recuperação, mas o camisa 7 deve ser desfalque no jogo contra o Bragantino, no dia 11 de junho, fora de casa, pelo Brasileirão. Vôlei - A seleção brasileira masculina reagiu na Liga das Nações na madrugada desta terça-feira. A equipe atropelou a Alemanha por 3 sets a 0 (25/15, 25/16 e 25/15), no início da segunda semana da competição, em Fukuoka, no Japão. O Brasil vinha de uma dura derrota para a Itália, em cinco sets, em sua última partida. A equipe volta à quadra nesta quinta, à meia-noite, para enfrentar o Irã. Tênis - Uma ressonância magnética encerrou a participação de Novak Djokovic em Roland Garros. O exame constatou uma lesão do menisco medial do joelho direito, sofrida durante a vitória sobre o argentino Francisco Cerúndolo. Nesta quarta, sérvio disputaria as quartas com o norueguês Casper Ruud, que avançou por W.O. A outra semifinal será entre Carlos Alcaraz x Jannik Sinner.