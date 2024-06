Real Tomayapo-BOL x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando da vitória, o Inter visita o Real Tomayapo, na Bolívia, nesta terça-feira (4), às 21h30min, pela 5ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O confronto no Estádio IV Centenário é crucial para o Colorado seguir sonhando com a vaga nos playoffs das oitavas de final, já que o 1º lugar não pode mais ser alcançado. A transmissão fica por conta do Paramount+.

Em busca dos três pontos, o técnico Eduardo Coudet tem dores de cabeça para definir o time titular. Rochet, Borré e Valencia estão a serviço de suas seleções para a disputa da Copa América e desfalcam os gaúchos por no mínimo um mês. Ainda que com os substitutos definidos, Chacho sabe que as ausências enfraquecem o repertório do grupo. Por outro lado, Wanderson e Lucca voltam de lesão e ficam à disposição para o segundo tempo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Tomayapo - Arancibia; Justiniano, Cantillo, Rioja, Jaime Villamil; Cuiza, Alcaraz, Sergio Villamil, Noblé; Maugua; Graneros. Técnico: Gustavo Romanello (interino).

Inter - Fabrício; Bustos, Vitão, Robert Renan (Mercado) e Renê; Fernando, Bruno Henrique (Mauricio), Aránguiz, Wesley; Alan Patrick e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Mathias de Armas, auxiliado por Andres Nieves e Horacio Ferreiro (trio uruguaio). VAR: Augusto Menendez (PER).

Serviço Real Tomayapo x Inter

Local: Estádio IV Centenário;

Data e hora: terça-feira (4), às 21h30min;

Transmissão: Paramount+.