Após vitória no Brasileirão, Inter mira sequência na Sul-Americana

Após o retorno aos gramados no meio de semana, na derrota para o Belgrano por 2 a 1, pela Copa Sul-Americana, o Colorado voltou ao caminho das vitórias. Na volta ao Campeonato Brasileiro, o Inter derrotou o Cuiabá fora de casa por 1 a 0, no sábado (1º), na Arena Pantanal, pela 7ª rodada. Contra o último colocado da competição, a atuação dos comandados de Eduardo Coudet não encheu os olhos do torcedor, mas a conquista dos três pontos dão novo ânimo para a disputa da dura sequência nas competições nacionais e, principalmente, na competição continental.



Coudet mexeu bastante na defesa em comparação à equipe que iniciou a partida contra os argentinos. A preservação de alguns atletas para o jogo contra o Real Tomayapo-BOL, nesta terça-feira, também serviu como um bom teste para os jogadores que entraram. Robert Renan seguiu no time, mas improvisado pela lateral-esquerda, no lugar de Renê. Na outra ala, Hugo Mallo foi escalado no lugar de Bustos. Mercado, Thiago Maia e Bruno Henrique também foram novidades no onze inicial.



Favorito no confronto, o Inter tentou se impor em campo, tanto que teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas sem conseguir finalizar com perigo. A etapa inicial foi marcado pela postura defensiva do Cuiabá e pelo jogo truncado e muito disputado. Não houveram grandes oportunidades dos dois lados, pela falta de criatividade colorada e pela falta de qualidade cuiabana.



Na segunda etapa, o cenário foi diferente, com um ritmo frenético em alguns pontos da disputa. No intervalo, Coudet sacou Valencia e Mauricio para as entradas de Alan Patrick e Aránguiz. Se a falta de criatividade era um problema, os dois resolveram boa parte da dificuldade e os lances de perigo começaram a aparecer. Aos sete minutos, Bruno Alves salvou em cima da linha com o peito, em virada de Alan Patrick, após uma grande defesa de Walter.



Com direito a um pênalti anulado pelo VAR, a dominância colorada era nítida e o gol parecia ser questão de tempo. As duas mudanças que Coudet promoveu nas laterais surtiram efeito, já que os dois alas estiveram na jogada do gol. Aos 23, Robert Renan, do lado esquerdo, fez o levantamento e Hugo Mallo ajeitou e bateu de pé esquerdo com força, destravando a defesa do Cuiabá, naquele que seria o único gol da partida.



A vitória dá um alívio para os colorados que, agora, encaram uma sequência pela Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o grupo vai enfrentar o Real Tomayapo, na Bolívia, e, no sábado, recebe o Delfín, do Equador, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Nestas duas partidas, a equipe não contará com o goleiro Rochet, além dos atacantes Enner Valencia e Borré, que estarão com suas seleções em preparação para a disputa da Copa América.



(0) Cuiabá - Walter; Matheus Alexandre (Railan), Marllon, Bruno Alves e Ramon; Denilson (Guilherme Madruga), Fernando Sobral (Giménez) e Lucas; Max (Jonathan Cafu), Pitta e Clayson (Eliel). Técnico: Petit.

(1) Inter - Rochet; Mallo (Igor Gomes), Vitão, Mercado e Robert Renan; Thiago Maia, Bruno Henrique (Renê), Mauricio (Aránguiz) e Wesley (Fernando); Borré e Valencia (Alan Patrick). Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO).