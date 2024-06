No Chile, Grêmio encara mais uma decisão, dessa vez contra o Huachipato

O Grêmio vai ao Chile para definir o seu futuro na Libertadores da América. Nesta terça-feira (4), o Tricolor entra em campo contra o Huachipato, às 21h, em Talcahuano. A partida atrasada, válida pela 4ª rodada da competição tem clima de decisão, pois pode definir o segundo classificado do Grupo C, caso o jogo tenha um vencedor. Com o histórico negativo de nunca ter vencido os chilenos e o desconforto na tabela, a equipe de Renato Portaluppi enfrenta o maior desafio da temporada até então.

O Grupo C já tem um classificado: o The-Strongest, que fechou sua participação com 10 pontos. A segunda vaga está em disputa entre Grêmio, com seis pontos, e o Huachipato, com oito pontos. Apenas a vitória interessa aos gremistas. Se os chilenos saírem com os três pontos, o Tricolor dará adeus à competição. O empate deixa os gaúchos vivos, mas Portaluppi ainda almeja a primeira colocação da chave, que será possível caso vença no Chile e contra o Estudiantes, que já está eliminado, com quatro pontos.



