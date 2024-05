Veja o que o Grêmio precisa para avançar na Libertadores

Precisando voltar à ativa em meio ao combate a maior tragédia da história do Estado, o Grêmio tem, logo de cara, uma decisão pela Libertadores. Nesta quarta-feira (29), às 19h, o Tricolor recebe o The Strongest, da Bolívia, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 6ª rodada do torneio continental.

No papel, este seria o último confronto da fase de grupos. No entanto, os gaúchos têm mais dois compromissos atrasados por conta das enchentes para cumprir. Eles serão em sequência, após o embate com o Bragantino, no dia 1º de junho, pelo Campeonato Brasileiro: primeiro, visitam o Huachipato no Chile, no dia 4. Depois, recebem o Estudiantes no dia 8, na capital paranaense.

Sem previsão para voltar à Arena, a equipe de Renato Portaluppi deve seguir mandando seus jogos na casa do Coritiba. O estádio Alfredo Jaconi, do Juventude, é opção para um futuro próximo.

A matemática deve ser complexa, já que o clube pode depender de resultados paralelos para ir às oitavas de final. Agora, o Grêmio está na lanterna, com três pontos somados em três jogos. À sua frente, estão Estudiantes e Huachipato, que disputaram quatro partidas e somaram quatro e cinco pontos, respectivamente. O The Strongest é líder isolado com 10 pontos em cinco duelos.

No melhor cenário, três vitórias consecutivas garantem a vaga na liderança. Porém, o longo período sem jogos pode pesar contra. Sem entrar em campo desde o dia 30 de abril, o time gaúcho tende a sentir a falta de ritmo nos primeiros compromissos. Mesmo assim, uma derrota para os bolivianos não sentencia ninguém. Se fizer o dever de casa na sequência, contra os chilenos e argentinos, o Tricolor se classifica em 2º lugar.

Caso vença apenas uma partida, o time gremista deve ficar em 3º. A posição o qualifica para a repescagem da Sul-Americana, na qual enfrenta o vice-líder de alguma das chaves da fase de grupos da competição, na briga por uma vaga nas oitavas. Caso termine na lanterna, a equipe está fora da disputa de um título continental.

Seguindo a preparação para o duelo de quarta, o grupo já está no Paraná, após dez dias de treinos em São Paulo, no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Sem Mayk, Geromel e Pavón, que ainda se recuperam de lesão e chegam apenas na quinta em Curitiba, Portaluppi ainda não pode contar com Villasanti, suspenso pela expulsão no confronto com o Estudiantes.