Focado na Libertadores, Grêmio preserva no Brasileiro e acaba derrotado pelo Bragantino

Três dias após a goleada sobre o The Strogeste pela Libertadores, o Grêmio teve uma nova reestreia, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Preservando os seus titulares para a decisão pelo torneio continental diante do Huachipato, no Chile, o Tricolor perdeu para o Bragantino pelo placar de 2 a 0, no sábado (1º), no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 7ª rodada. O técnico Renato Portaluppi mandou a campo uma equipe totalmente modificada. Sem ritmo de jogo e sem o entrosamento ideal, a fragilidade dentro das quatro linhas era visível. O acúmulo de jogos fez com que o Tricolor priorizasse a competição com a situação mais delicada, já que pela fase de grupos da Libertadores, os gremistas não podem perder para os chilenos para manter o sonho de classificação vivo à fase de mata-mata. O início do jogo já ditou o ritmo do restante da partida. Com maior organização e imposição física, o Bragantino abriu o placar logo aos três minutos. Matheus Fernandes pressionou a saída de bola e conseguiu o desarme, passando para Eric Ramires dominar e virar para fazer o primeiro gol dos paiulistas. Demorou para o Grêmio se encontrar em campo. Apenas aos 44, o Tricolor encontrou uma chance, no cabeceio de Fábio que parou no travessão de Cleiton.A história do segundo tempo foi semelhante à etapa inicial. O Grêmio até esboçou ter mais controle, mas pecou em decisões ofensivas. Sem criar muitas oportunidades, coube ao Força Bruta aproveitar um vacilo da defesa gremista. Em um lance despretensioso, a bola bateu no braço de Fábio dentro da área e o árbitro assinalou o pênalti. O zagueiro Luan Candido foi para a cobrança e marcou o segundo gol. Portaluppi até lançou alguns de seus titulares em campo, mas não foi o suficiente, com o placar mantido em 2 a 0 para a equipe de Bragança Paulista.A equipe gaúcha tem apenas cinco jogos na competição e agora volta suas atenções para a Libertadores. Nesta terça-feira (4), a equipe tricolor visita o Huachipato, às 21h. A viagem para o Chile ocorre já nesta esta segunda e sem contar com Villasanti para a decisão. O volante não foi liberado pela seleção do Paraguai para os amistosos que antecedem a disputa da Copa América.(0) Grêmio - Rafael Cabral; Fabio, Gustavo Martins, Natã e Mayk (Zé Guilherme); Villasanti, Du Queiroz (Cristaldo) e Carballo (Dodi); Edenilson (Soteldo), João Pedro Galvão (Galdino) e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Portaluppi.(2) Bragantino - Cleiton; Jadson (Eduardo), Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba (Nathan Mendes); Matheus Fernandes (Raul), Eric Ramires e Lucas Evangelista (Vitinho); Helinho (Gustavinho), Borbas e Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha.