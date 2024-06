Grêmio x Bragantino: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Embalado pela goleada sobre os bolivianos do The Strongest na Libertadores, o Grêmio volta a campo neste sábado (1º), às 16h, para enfrentar o Bragantino no estádio Couto Pereira, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O foco, no entanto, segue no torneio continental. Por este motivo, o técnico Renato Portaluppi deve entrar com os reservas, de olho no duelo com o Huachipato, do Chile, na terça-feira (4). A transmissão fica por conta do Premiere.

A partida ainda marca a volta e a despedida de Villasanti antes da Copa América. O volante paraguaio cumpriu suspensão contra o The Strongest no meio de semana e deve se apresentar à sua seleção no domingo. O Tricolor até tentou a liberação do jogador, mas o Paraguai vetou a ideia.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Rafael Cabral; Fabio, Gustavo Martins, Natã e Zé Guilherme (Mayk); Villasanti, Du Queiroz e Carballo (Nathan); Edenilson, João Pedro Galvão e Gustavo Nunes.. Técnico: Renato Portaluppi.

Bragantino - Cleiton; Nathan Mendes, Eduardo, Luan Cândido e Guilherme Lopes; Jadsom, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Helinho, Borbas e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC), auxiliado por Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC). VAR: Paulo Renato Silva Coelho (RJ).

LEIA MAIS: Grêmio volta com goleada sobre o The Strongest e renasce na Libertadores

Serviço Grêmio x Bragantino

Local: estádio Couto Pereira;

Data e hora: sábado (1º), às 16h;

Transmissão: Premiere.