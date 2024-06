De olho na Libertadores, Grêmio deve ter reservas contra o Bragantino

Em meio a tantas adversidades decorrentes da enchente que assola o Estado, a goleada do Grêmio por 4 a 0 sobre o The Strongest, pela Libertadores, foi para lavar a alma do torcedor, alarmado pelo longo período da equipe longe dos gramados. Agora, na batida de jogos que acompanha o retorno das competições, o Tricolor volta a campo neste sábado (1º), às 16h, para enfrentar o Bragantino pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Na quarta-feira, o grupo de Renato Portaluppi entendeu o peso da partida e o seu significado em um momento tão delicado para os gaúchos. Dominante, o time passeou nos dois tempos, com o gol de Soteldo no primeiro e os três de João Pedro, Galdino e Gustavo Nunes no segundo, garantindo três pontos cruciais na disputa por uma vaga nas oitavas do torneio continental.

Quem também merece elogios é a torcida, que foi em peso ao Paraná. Foram mais de 23 mil gremistas no Couto Pereira, onde o clube optou por receber o duelo. Diante da grande performance, que revive as esperanças de quem perdeu os dois primeiros compromissos e viu a classificação se tornar uma incógnita, o foco é total na Libertadores.

Por este motivo, o time que recebe os paulistas deve ter outra cara em relação ao que bateu os bolivianos. Precisando dosar a carga física, Portaluppi tende a deixar os veteranos no banco de reservas, poupando-os para visitar o Huachipato, do Chile, na terça. Se perderem, os gaúchos dão adeus ao sonho do tetracampeonato continental.

De volta aos treinos nesta quinta-feira, o técnico gremista deve ter o time definido até sexta. Ele poderá contar com o retorno de Villasanti, que cumpriu suspensão no meio de semana. No campo dos desfalques, Geromel, Mayk e Pavón seguem de fora. Destes, o lateral-esquerdo é o que está mais avançado no processo de recuperação, mas ainda não deve ter condições de jogo.

Com alguns mistérios na escalação, o onze inicial deve ser formado por Rafael Cabral; Fábio, Gustavo Martins, Natã e Wesley Costa; Du Queiroz, Villasanti e Edenilson; Nathan Fernandes, João Pedro Galvão e Gustavo Nunes.