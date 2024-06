Liga dos Campeões - Real Madrid e Borussia Dortmund decidem neste sábado, a partir das 16h, o título do principal torneio de clubes da Europa. A final será no Wembley, na cidade de Londres, na Inglaterra. De um lado, os espanhóis, campeões em 2022, vão atrás do seu 15º título da competição, afirmando cada vez mais sua tradição no continente. Já os alemães querem erguer sua 2ª Orelhuda. A primeira e única foi conquistada em 1997. Os Aurinegros chegaram à final pela última vez em 2013, mas acabaram sendo derrotados pelo Bayern de Munique.

Série B - Dando a largada na 6ª rodada, tem Ceará e Coritiba nesta sexta, às 19h. Às 21h30min, jogam Goiás e Sport. No sábado, às 17h, tem Brusque x Novorizontino. No domingo, às 16h, Ponte Preta x CRB e Chapecoense x Vila Nova; às 18h30min, Ituano x Avaí.

Série C - Jogam no domingo, pela 7ª rodada, às 16h30min, São Bernardo x Ypiranga e Caxias x Figueirense.

Série D - Pela 6ª rodada, no sábado, às 15h30min, tem Avenida x Barra. Às 17h30min, jogam Hercilio Luz e Brasil-Pel. No domingo, o Novo Hamburgo visita o Cascavel às 16h.

Paquetá - A CBF confirmou nesta quinta-feira a convocação do meio-campista para os amistosos da seleção brasileira contra México e Estados Unidos e para a disputa da Copa América. A decisão acontece em meio à acusação feita pela federação inglesa de futebol de que o jogador teria forçado cartões amarelos em jogos da Premier League para influenciar casas de apostas em partidas realizadas em 2022 e 2023. O jogador nega qualquer irregularidade.

Flamengo - Fabrício Bruno não vai mais para o West Ham. O jogador recusou a proposta do clube inglês e vai permanecer no clube. O motivo foi o salário oferecido pelos ingleses, que não seria significativamente maior do que os que o atleta recebe atualmente.

Cavani - O atacante uruguaio, atualmente no Boca Juniors, anunciou sua aposentadoria da seleção nacional nesta quinta-feira. Campeão da Copa América de 2011, o artilheiro de 37 anos é o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Uruguai (136) e o segundo maior artilheiro (58), atrás de Luis Suárez.