marcou dois gols em sua última dança pelo Grêmio o uruguaio deixa Porto Alegre nesta sexta-feira (8). A torcida gremista ainda não superou a despedida de Luis Suárez do tricolor, quenesta quarta-feira (6), diante do Fluminense, no Maracanã. Contudo, é chegada a hora de outro adeus:

O clube porto-alegrense publicou em suas redes sociais o chamado para o "último adeus" a Luisito. A concentração da torcida acontece a partir das 7h, no portão 8 do Aeroporto Salgado Filho, via Avenida Sertório.

"Ele chegou como um sonho e, agora, vai embora como um ídolo do Tricolor. Amanhã, Luis Suárez se despede definitivamente de Porto Alegre e tu pode participar desse momento", escreveu o tricolor.

cerca de 1,5 mil torcedores receberam o jogador e sua família faixas espalhadas por Porto Alegre com a marca do Pistolero Em janeiro, na chegada de Suárez à capital gaúcha,. Os gritos de "é tricolor, é tricolor! Luis Suárez é matador" tomaram as imediações do aeroporto, como parte das homenagens que o centroavante recebeu, que ainda incluíram