Grêmio vence o Fluminense no Maracanã e é vice-campeão do Brasileirão 2023

Em uma emocionante despedida do Campeonato Brasileiro, o Grêmio visitou e venceu o Fluminense pelo placar de 3 a 2, no Maracanã, na 38ª rodada. A vitória, somada aos resultados paralelos, deu aos gaúchos o posto de vice-campeão brasileiro, com 68 pontos, dois a menos que o Palmeiras, que faturou a taça. O confronto ainda marcou a despedida de Luis Suárez, que marcou dois gols e sua última dança com a camisa tricolor.

Mesmo dominantes no início, os mandantes custaram a assustar. Aos 22 minutos John Arias e Marcelo tabelaram pela direita e Cano foi acionado próximo a meia lua, o argentino arriscou de fora buscando o ângulo e parou em Caíque, que fez bela defesa.

Quatro minutos depois, o goleiro gremista cortou de soco um cruzamento que veio da direita, mas a bola caiu para Marcelo, que virou um voleio contra o chão, desperdiçando, por pouco, a oportunidade. Aos 31 minutos, Martinelli invadiu a área e cortou Rodrigo Ely, que deu um tapa na bola e cometeu o pênalti. John Arias, certeiro, deslocou Caíque e bateu na bochecha da rede.

A resposta tricolor veio aos 43 e saiu dos pés daquele que não podia se despedir sem brilhar uma última vez. Suárez, no contra-ataque, arrancou livre da linha do meio-campo até a área de Fábio para driblar o goleiro fluminense e empurrar para o fundo do gol: tudo igual no marcador.

Um minutos depois, veio a virada. Carballo, próximo a marca do pênalti, recebeu um belo lançamento de Luisito mas não conseguiu finalizar, dando tempo da defesa rebater. Na sobra, de fora, Galdino bateu colocado no cantinho, sem chances para Fábio.

Ainda no movimentado primeiro tempo, Nino se lançou ao ataque e recebeu cruzamento de Guga para testar na direção do gol e Caíque espalmar para escanteio.

Na volta do intervalo, Pepê saiu na cara do gol logo aos 30 segundos, e chapou na busca pelo ângulo, errando por um detalhe.

Após um momento monótono do confronto, Suárez, aos 15 minutos, protagonizou mais um lance de craque. O uruguaio, no contra-ataque, deu uma linda caneta em Thiago Santos e deixou Ferreira bem posicionado dentro da área. O camisa 10 foi parado por Guga, que fez o segundo pênalti do jogo. Na cobrança, Lucho tirou onda. O artilheiro foi para a bola e tirou Fábio do lance com uma cavadinha perfeita para dar tranquilidade aos gaúchos.

Na sequência, John Kennedy quase devolveu o gol de placa. O camisa 9 canetou Kannemann e bateu forte na direção de Caíque, que fez boa defesa. Sem baixar a cabeça, ele foi de novo, aos 37, e marcou um lindo gol, deixando Reinaldo e Rodrigo Ely para trás e batendo de canhota no canto para descontar o placar.

Sem novas chances de perigo, o árbitro encerrou o duelo aos 54 minutos. Com o vice-campeonato, o Grêmio recebe cerca de R$ 45 milhões em premiação.

Fluminense (2) Fábio; Guga (Yoni Gonzalez), Nino (Thiago Santos), Felipe Melo (John Kennedy) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Matheus Martinelli e Ganso (Lima); Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Grêmio (3) Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Ronald) e Carballo (Cristaldo); Galdino (Nathan Fernandes), Ferreira (Cuiabano) e Suárez (João Pedro Galvão). Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Raphael Claus.