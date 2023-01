Torcida do Grêmio festeja chegada de Luis Suárez a Porto Alegre

Porto Alegre foi tomada, nesta terça-feira (3), por três cores tradicionais para os gaúchos, azul, preto e branco, que se uniram a um tom diferente: o celeste. Isso porque a nova contratação gremista, o uruguaio Luís Suárez, aterrissou em solo brasileiro e foi recepcionado por aproximadamente 1,5 mil torcedores no Aeroporto Salgado Filho por volta das 13h, ao som de gritos de "é tricolor, é tricolor! Luis Suárez é matador".

Luisito chegou a Porto Alegre acompanhado da família em um voo fretado, vindo direto de Montevidéu. Em um ônibus, foi até um portão secundário na avenida Sertório para ter o primeiro contato com a torcida que aguardava com tanta esperança a vinda do camisa 9. De camisa celeste, o centroavante de 35 anos fez sinal de positivo e abanou para os presentes.

faixas espalhas pela Capital com a marca do Pistolero , gesto feito pelo jogador nas comemorações de gols, nas cores do Grêmio. A ação foi promovida pelo time e instalada em pontos como Redenção, Laçador e Avenida Goethe. A "Suárezmania" já marcava presença na Capital desde a madrugada. A preparação para a chegada do uruguaio também contou com

apresentação oficial à torcida tricolor site da Arena Após a chegada, Suárez se dirigiu a um hotel na zona norte da Capital. Aacontece nesta quarta-feira (4), às 19h30min, na Arena do Grêmio. Os ingressos custam R$ 10,00 para o público em geral e R$ 5,00 para os sócios, e estão sendo vendidos no

Carregando na bagagem quatro participações em Copas do Mundo, Luis Suárez chega ao Grêmio após assinar um contrato para dois anos. O jogador foi revelado pelo Nacional e tem passagens por Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid. Entre as conquistas, destacam-se títulos da Copa América pelo Uruguai, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Supercopa da Europa, cinco vezes o Campeonato Espanhol, duas Supercopas da Espanha, quatro Copas do Rei, Campeonato Holandês e Campeonato Uruguaio.