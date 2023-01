Luis Suárez desembarca em Porto Alegre nesta terça e será apresentado na quarta-feira

O Grêmio postou neste domingo (1) uma mensagem sobre a vinda de Luis Suárez em seu Twitter. Segundo a publicação, o evento de apresentação do centroavante ocorrerá no estádio Arena do Grêmio, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (4), às 19h30min, com abertura dos portões às 17h30min. Luisito chega a Porto Alegre nesta terça-feira, perto do meio-dia, conforme informou o clube.

www.arenapoa.com.br Os ingressos estão sendo vendidos no siteao custo de R$ 10,00 para o público em geral e R$ 5,00 para sócios. A diretoria e o setor de publicidade prometem que será um grande evento e uma grande festa para Luisito, tanto por interesse do clube quanto por desejo do jogador, que perguntou se haveria apresentação no estádio durante as negociações.

O uruguaio está bastante ativo nas redes sociais, responde aos posts do Tricolor e alterou sua “info” do Twitter para “Selección Uruguaya & Gremio”. Além disso, a direção gremista segue as conversas com o ponta Douglas Costa, e há indicativos sobre um possível acordo entre as partes. O caso depende dos valores, já que o Tricolor não descarta o negócio por motivos de montagem de elenco e relação custo-benefício.

Em relação a jogadores que podem deixar o clube, o meia-atacante Campaz está sendo negociado com o Santos Laguna, do México. Há uma proposta de empréstimo, mas o Tricolor ainda busca termos melhores no contrato, e, talvez, uma opção de compra com clausulas específicas. O colombiano foi uma das contratações mais caras da história do Grêmio, cerca de R$ 21 milhões. Apesar do alto investimento, o atleta não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro e acabou tendo desempenhos insatisfatórios.

Outra movimentação importante no mercado tem relação com o ponta-esquerda Pepê, do Porto. O ex-jogador gremista está valorizado na Europa e recebe sondagens de grandes clubes ingleses. O time português, entretanto, só negocia o atacante por € 60 milhões (R$ 343 milhões), o que é interessante para o Grêmio, que possui 12,5% do jogador em caso de venda, o que renderia cerca de € 7 milhões (R$ 40 milhões). Esse valor seria crucial para pagar os investimentos em futebol nesta temporada.