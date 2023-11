Com 40 vagas obtidas no Pan, Brasil tem 144 classificados para os Jogos Olímpicos

recorde para o Brasil no número de pódios e na quantidade de medalhas de ouro classificações para os Jogos Olímpicos: o País obteve 40 vagas para Paris 2024, chegando a 144 classificados no total. Confira a lista completa no fim da matéria. Os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, foram de, foram 205 medalhas, sendo 66 de ouro, 73 de prata e 66 de bronze. Outro feito da maior delegação brasileira no Pan foram as. Confira a lista completa no fim da matéria.

Santiago 2023 foi a edição do Pan que mais carimbou vagas nos Jogos Olímpicos. Foram 244 vagas em disputa, com 21 modalidades oferecendo vagas diretas e outras 12 com validação de índice olímpico ou soma de pontos para ranking.

Com isso, o Time Brasil conquistou 38 vagas diretas e duas com índice olímpico. Como Alison dos Santos, do atletismo, está qualificado para duas provas (400 m e 400 m com barreiras), o País tem 145 vagas para o evento esportivo.

O esporte que alcançou o maior número de vagas olímpicas individuais no Pan foi o boxe, que classificou nove dos 13 atletas possíveis para Paris 2024. Para garantir a ida às Olímpiadas, era preciso se classificar para as finais de cada categoria, com exceção de duas categorias do feminino em que a a semi já garantia classificação. Os pugilistas brasileiros fizeram história na competição, conquistando quatro ouros e cinco pratas.

No handebol, o time feminino do Brasil manteve a hegemonia em Jogos Pan-Americanos e conquistou o heptacampeonato na competição. São sete títulos em nove disputas desde Indianápolis 1987. Além do ouro, a equipe comandada pelo técnico Cristiano Silva também garantiu a vaga olímpica, contribuindo com 14 atletas para a delegação brasileira de Paris 2024. Já a equipe masculina, que foi derrotada pela Argentina na final, segue para o pré-olímpico mundial de olho em uma vaga.

Ana Machado no arco recurvo feminino. Além de garantir a inédita medalha individual no tiro ao arco feminino em Jogos Pan-Americanos Outra vaga olímpica que veio com emoção foi a de. Além de, a atleta carimbou a vaga na disputa feminina da modalidade em Paris. A paulista ainda subiu ao pódio ao lado de Marcus D'Almeida com a conquista da prata nas duplas mistas do arco recurvo, após derrota para os Estados Unidos por 6 a 2.

Confira todas as vagas que o Brasil tem nos Jogos Olímpicos de Paris:

Atletismo (11 atletas e 12 vagas)

Alison dos Santos "Piu" – 400m rasos e 400 m com barreiras (Liga Diamante de Silesia, na Polônia);

Almir Júnior – salto triplo (Campeonato Sul-Americano);

Caio Bonfim – marcha atlética (Korzeniowski Warsaw, na Polônia);

Daniel Nascimento – maratona (Maratona de Hamburgo);

Darlan Romani – arremesso de peso (Troféu Brasil de Atletismo);

Érica Sena – marcha atlética (Grand Prix de La Coruña, na Espanha);

Erik Cardoso – 100 m rasos (Campeonato Sul-Americano);

Felipe Bardi – 100 m rasos (Troféu Bandeirantes);

Lucas Carvalho – 400 m rasos (Campeonato Sul-Americano);

Rafael Pereira – 110 m com barreiras (Meeting de Lucerna, na Suíça);

Viviane Lyra – marcha atlética (Mundial de Atletismo 2023, na Hungria).

Boxe (9 atletas)

Abner Teixeira - +92kg (Jogos Pan-Americanos);

Bárbara dos Santos - 66kg (Jogos Pan-Americanos);

Beatriz Ferreira - 60kg (Jogos Pan-Americanos);

Caroline Almeida - 50kg (Jogos Pan-Americanos);

Jucielen Romeu - 57kg (Jogos Pan-Americanos);

Keno Marley - 92kg (Jogos Pan-Americanos);

Michael Douglas Trindade - 51kg (Jogos Pan-Americanos);

Tatiana Chagas - 54kg (Jogos Pan-Americanos);

Wanderley Pereira - 80kg (Jogos Pan-Americanos).

Canoagem velocidade (1 atleta)

Isaquias Queiroz – C1 1000 m (Campeonato Mundial, na Alemanha);

Canoagem slalom (2 atletas)

Ana Sátila - C1 (Campeonato Mundial, na Inglaterra);

Omira Estácia - K1 (Campeonato Mundial, na Inglaterra).

Ciclismo BMX (1 atleta)

Paola Reis - A vaga foi conquistada pela atleta, mas pertence ao País. Ou seja, outro atleta pode disputar dependendo do critério de classificação da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) (Pan-Americano de Ciclismo BMX).

Ciclismo Estrada (2 atletas)

Feminino - 38º lugar no ranking de nações feminino;

Masculino - 6º lugar de Nicolas Sessler no pan-americano de 2023, outro atleta pode ser o representante.

Futebol (18 atletas)

Seleção feminina - fina da Copa América de 2022, na Colômbia.

Ginástica artística (7 atletas)

Diogo Soares - individual geral (Mundial da Antuérpia)

Atleta masculino a definir - 13º por equipes no Mundial;

Equipe feminina - 5 atletas (final por equipes no Mundial da Antuérpia).

Ginástica rítmica (6 atletas)

Bárbara Domingos - individual geral (Mundial de Valência, na Espanha)

Conjunto - 5 atletas (6º lugar no Mundial de Valência, na Espanha).

Handebol (12 atletas)

Equipe feminina (Jogos Pan-Americanos);

Hipismo (9 atletas)

Equipe de salto - quatro conjuntos, três titulares e um reserva (4º lugar na final da Copa das Nações de Barcelona, na Espanha);

Equipe de adestramento (Jogos Pan-Americanos).

Natação (6 atletas)

Beatriz Dizotti – 1500 m livre feminino (Mundial de Esportes Aquáticos 2023);

Gabrielle Roncatto – 400m livre feminino (Jogos Pan-Americanos 2023);

Guilherme Caribé – 100 m livre masculino (Mundial de Esportes Aquáticos 2023);

Guilherme Costa – 400 m livre masculino (Mundial de Esportes Aquáticos 2023);

Kayky Mota – 100 m borboleta (Mundial de Esportes Aquáticos 2023);

Maria Fernanda Costa – 400m livre feminino (Jogos Pan-Americanos 2023).

Pentatlo Moderno (1 atleta)

Isabela Abreu (feminino) - vaga nominal.

Rúgbi (12 atletas)

Feminino (Pré-Olímpico de Rugby Sevens).

Saltos Ornamentais (2 atletas)

Ingrid Oliveira - vaga não nominal (Mundial de Esportes Aquáticos, no Japão);

Isaac Souza (Mundial de Esportes Aquáticos, no Japão).

Surfe (3 atletas)

Filipe Toledo (etapa de J-Bay da Liga Mundial de Surfe (WSL));

João Chianca (etapa do Taiti do Circuito Mundial);

Tatiana Weston-Webb (5ª colocação pelo Championship Tour da WSL).

Tênis (1 atleta)

Laura Pigossi - individual feminino (Jogos Pan-Americanos).

Tênis de Mesa (6 atletas)

Equipe Feminina - 3 atletas, 2 brasileiras participarão do torneio individual (Campeonato Pan-Americano de 2023 em Havana, Cuba);

Equipe Masculina - 3 atletas, 2 brasileiros participarão do torneio individual (Campeonato Pan-Americano de 2023 em Havana, Cuba).

Tiro com arco (2 atletas)

Marcus D´Almeida (Mundial de tiro com arco em Berlim, na Alemanha);

Ana Clara Machado (Jogos Pan-Americanos).

Tiro Esportivo (1 atleta)

Philipe Chateaubrian (Campeonato das Américas de tiro esportivo, realizado em Lima, no Peru).

Vela (6)

Bruno Lobo – Fórmula Kite (Mundial de vela em Cádiz, na Espanha);

Mateus Isaac – IQFOIL (Mundial de vela em Cádiz, na Espanha);

Samuel Albrecht e Gabriela Sá – Nacra (Jogos Pan-Americanos);

Martine Grael e Kahena Kunze – 49erFX (Jogos Pan-Americanos).

Vôlei (24 atletas)