Sem vaga por equipes, dois ginastas brasileiros garantem presença nos Jogos de Paris

A ginástica artística masculina do Brasil não conseguiu conquistar seu objetivo principal no Mundial disputado na Antuérpia, Bélgica, que era conquistar a vaga por equipes para os Jogos Olímpicos de Paris. Contudo, o País garantiu a presença com duas vagas individuais e pode conquistar a terceira dependendo do desempenho de Arthur Nory na final da barra fixa. As informações são da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

A equipe precisava terminar entre as 12 melhores para garantir a vaga em Paris, mas finalizou a classificatória em 13º lugar, a apenas 0.166 pontos da Ucrânia, que ficou no limite da zona de classificação. O time se apresentou na primeira subdivisão, ainda no sábado (30). Mesmo sem a presença de Caio Souza e Arthur Zanetti (que não competiram por conta de lesões), o time formado por Arthur Nory, Bernardo Actos, Diogo Soares, Patrick Corrêa e Yuri Guimarães somou 245.295 pontos. Seguindo os critérios de classificação olímpica da GA, essa era a última oportunidade de garantir uma vaga por equipes em Paris 2024.

Conforme as regras de classificação, os países que ficam entre a 13ª e 15ª colocação na disputa por equipes do Mundial podem ter um atleta em Paris. Assim, o Brasil conquistou uma vaga por esse critério. A cota não é nominal, ou seja, cabe à Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) determinar quem irá disputar. Um dos prováveis nomes é Caio Souza, principal generalista do País na atualidade.

No individual geral, o destaque foi o ginasta Diogo Soares, que somou 81.064 pontos e garantiu vaga nominal para os Jogos. Com a 26ª colocação no individual geral, o atleta garantiu lugar na decisão, que ocorre nesta quinta-feira (5), e carimbou a ida para Paris.

Além das duas vagas já confirmadas, o Brasil ainda pode conseguir mais uma terceira classificação com Arthur Nory, na barra fixa. Após marcar 14.133, a nona melhor nota da qualificatória, Nory busca a vaga em Paris na disputa da final do aparelho, marcada para o próximo domingo (8).

Caso Nory não se classifique, a terceira vaga pode ser conquistada em duas outras ocasiões: no individual geral dos Jogos Pan-Americanos e pela Copa do Mundo de 2024, por aparelhos.